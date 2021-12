Iniesta: "Veo mi vuelta cercana"

El jugador del FC Barcelona Andrés Iniesta confirmó, durante la presentación de su libro 'Un año en el paraíso', que su vuelta a los terrenos de juego está "cercana", ya que se encuentra "bien", y añadió que lo "único" que desea es que llegue el partido contra el Getafe para "volver" a sentirse "futbolista".



El azulgrana aún no ha debutado esta temporada por problemas de lesiones y ya está viendo el final después de un verano en que lo ha pasado "muy mal". Unas experiencias que explica en el libro, un diario hecho por él sobre la temporada del triplete. Ahora, la prioridad es volver a jugar y que no haya recaídas.



"No tengo ningún miedo de recaídas porque afortunadamente estoy y estaré en buenas manos y no volveré a caer en ese error. Esperemos que las lesiones hayan sido algo del pasado y que me dejen tranquilo. El libro también habla de esta parte de sufrimiento y sacrificio. Los 17 días desde que me lesioné hasta la final de Roma fueron un no vivir, pensar 24 horas en esa final tiene su desgaste. Tuvimos la recompensa de ganar y encantado de haber corrido ese riesgo", subrayó.



Otro de los focos de atención de Iniesta en estos momentos es la renovación de su contrato, el jugador se mostró convencido que todo irá bien. "Si todo llega a su final, encantado. Me siento muy querido aquí y muy a gusto. Nunca le he pedido nada al club y siempre ha sido el club quien me ha valorado. Sólo espero seguir sintiéndome igual de querido que siempre y espero jugar hasta mi último partido de la carrera en este estadio", señaló.



Preguntado sobre su comparación con el madridista Kaká, el de Fuentealbilla recalcó que cada uno juega a su manera, y no quiso entrar al tema. "Yo no necesito ser Kaká para hacer mi fútbol, cada uno es distinto y hará lo mejor para su equipo, no tenemos nada que ver", apuntó.





"Esperemos que se repita otro año como éste"



De su libro, escrito con la colaboración de dos periodistas radiofónicos, destaca su relato del gol que dio el pase al Barcelona a la final de la 'Champions', en Stamford Bridge ante el Chelsea, pues para él es el más especial.



"Para mí el día del Chelsea ha sido el más feliz de mi vida personalmente. Hacer feliz a tantísima gente, de estar fuera de la 'Champions' a estar dentro, ha sido el mejor de mi vida. Como colectivos han estado los títulos y la victoria en el Bernabéu. Hemos tenido la suerte este año de vivir momentos buenísimos, es difícil escoger, pero quedan en la memoria de todos", explicó.



Siguiendo con el repaso al pasado año, el azulgrana afirmó que en la plantilla no hablaron sobre la posibilidad del triplete hasta el mes de mayo. "Estábamos en la final de Copa, a un partido de la Liga y en la final de Roma, hasta ese momento nadie piensa en el triplete porque la línea entre el éxito y la decepción es muy fina. Sólo pensamos en hacer las cosas bien y eso es lo más importante", añadió.



Por último, se mostró esperanzado para las posibilidades del equipo en esta nueva temporada y deseó que pueda haber una nueva edición de este libro, que bien podría ser 'Un año en el paraíso 2'.