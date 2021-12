Vuelve Senna e Iniesta sigue ausente

Del Bosque no llama a Fernando Llorente, e Iniesta y Sergio Ramos son baja por lesión

El seleccionador nacional de fútbol, Vicente Del Bosque, ha hecho pública la lista de 22 convocados para los partidos ante Bélgica y Estonia, valederos para la clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010, y donde la principal novedad es el retorno de Marcos Senna (Villarreal).



El sábado 5 de septiembre se enfrentará a Bélgica en A Coruña y cuatro días después contra Estonia en Mérida. Ambos partidos se podrán ver en vídeo y en directo en TVE y RTVE.es.



El centrocampista hispano-brasileño se había perdido por lesión (una rotura en los isquiotibiales de la pierna izquierda) la Copa de las Confederaciones de Sudáfrica del pasado mes de junio y tampoco había podido acudir a la última lista para el choque ante Macedonia de mediados de agosto.



Sin embargo, el jugador del submarino amarillo ya está repuesto de sus problemas físicos e incluso el pasado jueves jugó a buen nivel su primer partido oficial ante el NAC Breda holandés en el 'play-off' de la Europa League, disputando los 90 minutos.



Esta fue la única novedad de la lista ofrecida por el salmantino, que también convocó al centrocampista Cesc Fábregas, pese a que éste sufrió una lesión muscular en su último partido ante el Portsmouth, pero el seleccionador apuntó que las perspectivas eran "buenas" y que habían hablado con los médicos del Arsenal, por lo que podían contar con el jugador, que podría jugar este fin de semana ante el Manchester United.



En cambio, los que no estarán serán el azulgrana Andrés Iniesta y el madridista Sergio Ramos, que continúan de baja; mientras que el delantero Fernando Llorente (Athletic) se volvió a quedar fuera, todo lo contrario que el osasunista Ignacio Monreal, gran novedad para el amistoso ante Macedonia y que repite convocatoria.



La selección española se concentrará desde el próximo martes 1 de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).





"De doce puntos hay que hacer siete"



Respecto a los dos choques clasificatorios, el máximo responsable del combinado nacional calificó como "clave" el primero de ellos, el que tendrá lugar en el estadio de Riazor (A Coruña) ante Bélgica el 5 de septiembre, y afirmó que de los doce puntos que quedan en juego tienen que hacer "al menos siete".



"Nos gustaría no llegar a las dos ultimas jornadas jugándonos todo. El de Bélgica es un partido clave, es una selección muy joven, con jugadores de enorme talento. Ojalá sea un partido cómodo, pero no lo espero así. Es una selección muy fuerte, un partido vital. Si ganamos ese encuentro tendremos prácticamente seguro el Mundial", manifestó.