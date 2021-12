Argentina vibra en las horas previas al 'Clásico'

que mantiene en vilo a Argentina de cara al trascendental partido que enfrentará a Argentina y Brasil correspondiente a la clasificación para el Mundial 2010.La selección vuelve a Rosario, la tierra de Messi,donde la 'albiceleste' no juega desde 1995 y donde Messi no ha jugado desde que es profesional. La vuelta al estadio Gigante de Arroyito ha sido gracias a la petición de los jugadores y del técnico, que se quejaban de queEl azulgrana será el principal baluarte en la delantera,, que ha ganado enteros para este encuentro por delante del yerno de Maradona, Sergio 'El Kun' Agüero.Desde principios de la semana los hinchas argentinos hacen cola en el estadio para conseguir una entrada. El miércoles arrancó la venta de las primeras entradas, las más caras (de 18 a 63 euros). Las de 18 euros. Y el viernes está previsto poner a la venta las entradas más baratas (5,5 a 9 euros).La selección entrenada por Maradona se juega muchas de las posibilidades de estar en el Mundial de Sudáfrica ya que actualmente es cuarta en la clasificación - Brasil (27 puntos) seguida de Chile (26), Paraguay (24), Argentina (22), Ecuador (20), Uruguay (18), Colombia y Venezuela (17), Bolivia (12) y Perú (7) -, se clasifican los cuatro primeros. Por el otro lado, Brasil llega como líder y aunque no tiene la misma presión que los argentinos,. Tanta es la tensión que ayer Maradona llevó a todo el equipo consigo para asistir a una misa religiosa en la que le regalaron al seleccionador un rosario y le desearon su apoyo de cara al trascendental partido.Para este partido, Diego Armando declaró sentirse: "Nos meó 'El increíble Hulk', cada llamada telefónica del médico es un rezo", dijo Maradona aludiendo a la cantidad de lesionados que tiene el equipo. No obstante, el técnico dijo que la selección "no se desespera y está confiada" para el compromiso ante Brasil, aunque comentó que le gustaría "tener 20 años menos" para salir al campo de juego. Para confeccionar la lista, Maradona ha llamado a Palermo, Braña y Schiavi porque su equipo es "una enfermería".Un dato que ilusiona en Argentina es la racha de. La confianza en el apoyo de la afición y en la victoria es plena: "Va a ser duro como todos los clásicos con Brasil.", dijo Maradona."El sábado la música la ponemos nosotros. Brasil es un equipo con muchas virtudes, por algo está arriba en la clasificación mundial de la FIFA y ganó la Copa Confederaciones., haciendo un gran partido lo podremos sacar adelante ", aseguró el defensa argentino del Olympique de Marsella, Gabriel Heinze.Por su parte, Javier Mascherano, que conoce en detalle el fútbol brasileño tras su paso por el Corinthians, destacó que la clave será mantenerse ordenados y no desesperarse si el gol no llega. ", enfrente tenemos un muy buen equipo que juega muy bien al contraataque", dijo Mascherano.Aunque el seleccionador ha dicho no saber que once saltará al terreno de juego, "sólo sé que serán Mascherano y diez más", la participación de Messi está asegurada. Además. Él hacía lo mismo cuando era jugador y tenía que jugar con la selección.El propio jugador está muy centrado en el partido y quiere acallar voces como la expresada por Chilavert: "en la selección. En el Barcelona todos se mueven alrededor de él, son grandes jugadores, pero su país no encontró todavía el equipo ideal para que lo acompañe"."Hemos ganado títulos muy importantes con el Barcelona y, para lograr la clasificación al Mundial. Es una alegría inmensa jugar en Rosario", comentó en alusión a la sede del partido frente a los brasileños. "Estoy bien, estoy contento de estar aquí", dijo el delantero rosarino a un grupo de admiradores que le preguntaron si estaba cansado.. Los colores de la bandera nacional argentina (celeste, blanco y oro) están reflejados en la bota de color azul oscuro, junto al emblema del sol que está ubicado en el centro de la bandera de su país. "El diseño y los colores reflejan el amor que siento por mi país", destacó.En el otro bando, los jugadores de la selección brasileña de fútbol señalaron que están preparados para soportar la presión que encontrarán en su visita a Argentina. El Argentina-Brasil, por tratarse de un clásico del fútbol mundial, es un partido "que a cualquier jugador le gustaría jugar" como declaró Baptista, quien además reiteró queEl seleccionador, Dunga, quien se enfrentó muchas veces a Maradona como jugador, afirmó que es "completamente diferente" a su colega argentino, "Yo no me preocupo con los otros, yo me preocupo con la selección brasileña. Cada uno tuvo su historia como jugador y ahora está caminando como entrenador", subrayó el técnico carioca.En cuanto a Messi, Dunga aseguró quede la defensa brasileña. "Tenemos que tener precauciones naturales, pero tenemos que jugar también", dijo.El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' ha advertido que no hay que tomarse en serio las palabras del seleccionador argentino, Diego Maradona, a pocos días de que los conjuntos de ambos países se enfrenten", afirmó el ex astro brasileño. Pelé respondió así a las declaraciones de Maradona, quien dijo que su equipo se jugará la clasificación al Mundial en el partido de Rosario, un estadio que reconoció haber elegido para incrementar la presión que, según cree, sufrirán los brasileños.Maradona afirmó también que el equipo argentino le gana al brasileño en ilusión, ya que, tras ganar la pasada Copa Confederaciones que se disputó en Sudáfrica,