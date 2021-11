Laporta: "Lo de Chygrynskiy puede ser"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que el defensa central del Shakhtar Donetsk, DmytroChygrynskiy, podría acabar en el Barcelona pues cree que al final se llegará a una "solución" a los problemas existentes en la negociación, ya que el club ucraniano pide "mucho dinero" por él.



"Se está trabajando para la incorporación de un central, que no es un capricho del entrenador. Considera que hay que reforzar la defensa, y es una operación no sencilla. Su presidente es un hombre que hace valer sus intereses. Es ucraniano, y quieren ucranianos en su defensa. Nos han pedido mucho dinero y se está negociando, creo que al final llegaremos a una solución", comentó en una entrevista al programa 'Esports Club' de TV3.



Y es que Laporta confía mucho en el proyecto de Josep Guardiola, tanto que en su opinión el nuevo presidente no tendrá ningún problema con la continuidad del técnico. "Es más cuestión de Pep que no del club. Acabo mandato a finales de esta temporada y tendrá contrato. Es un hombre con personalidad y el presidente que venga, que se encontrará a un Barça mejor al que encontré yo, he cumplido en esto, tendrá una plantilla muy competitiva. Pep está muy cómodo con su situación. Se entenderá con el nuevo presidente", espetó.



En cuanto al inicio de la temporada, en que se ha conseguido ya la Supercopa de España, el máximo dirigente blaugrana se mostró optimista, aunque llamó a la prudencia tras conquistar el triplete el año pasado. "Todos los títulos son importantes, los de antes y los de ahora. Sería poco prudente, y nos ha funcionado bien la prudencia y la humildad. Nos tenemos que centrar en el viernes, luchar por la Supercopa de Europa, que es muy importante y marcará la trayectoria de este año", aseguró.



Precisamente, en la vuelta de la Supercopa tuvo un buen papel el fichaje estrella del año, el sueco Zlatan Ibrahimovic, detalles de cuya operación dio a conocer el presidente. "El interés me lo hace saber Txiki, para que cite a Moratti en Barcelona. Hay un trabajo de la secretaría técnica, hará tres meses, que me piden la cita. Se inician las negociaciones, teníamos tres opciones -Zlatan la primera-, y finalmente pudimos traerlo", celebró.



Pero de nuevo tuvo palabras de elogio hacia Eto'o, quien entró en la operación del nuevo ariete blaugrana. "Es un hombre que siempre lo he llevado y llevaré en el corazón, se ha ido con humildad. Nos ha dado mucho, ha sido goleador en las finales. Ha tenido una salida muy elegante, me alegro de que marcase. Lo vi y me alegré", sentenció.



También se refirió a Sylvinho, que ha fichado por el Manchester City. "Otro jugador que recibió los aplausos de la Asamblea. Se adaptó muy bien, pero se decidió que había llegado su fin en el Barça. Le deseo lo mejor en el City, veréis como es un equipo que sentiremos hablar de él", aseguró.