Boluda: "Algunos de los jugadores que han venido ya estaban cerrados antes"

El ex presidente del Real Madrid Vicente Boluda habló del nuevo proyecto deportivo del equipo blanco y de los recientes fichajes acometidos por Florentino Pérez y recordó que "las negociaciones de más de un jugador que ha venido ahora ya estaban cerradas anteriormente".



Asimismo, indicó que el proyecto será "formidable" cuando "lo completen" y, en este sentido, mostró su esperanza por que lleguen al equipo "dos buenos laterales y algún que otro medio".



Boluda realizó estas declaraciones tras firmar un acuerdo con la empresa organizadora del GP de Europa de Fórmula 1 por el que la última curva del circuito de Valencia pasará a llamarse 'Curva Boluda'. El ex presidente añadió que "no importa" que las medallas de los fichajes se las hayan colgado otros.



Preguntado por los medios, señaló que le gusta el proyecto de Florentino para el Real Madrid. "¿Cómo no me va a gustar, a quién no le va a gustar? Máxime cuando más de uno de los jugadores que hoy han llegado al Madrid" estaban ya cerrados "anteriormente".



En su opinión, la llegada de Kaká y Ronaldo al equipo es "formidable", y mejoraría aún más con el fichaje de Ribéry. No obstante, mostró su deseo por que "lleguen dos buenos laterales y algún que otro medio".



De cara a la próxima campaña, que ve como "buena y muy competitiva", el ex dirigente blanco indicó que "sólo" puede ver campeón al Real Madrid. Preguntado por el Valencia, dijo que es un equipo "grandísimo" y "con muchas posibilidades". "A mí es un equipo que me encanta y yo siempre quiero que gane, excepto cuando juega contra el Real Madrid", concluyó.