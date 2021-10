La FIFA explicó que su comisión de Clubes estudia unade su Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de jugadores, tras la denuncia del sindicato internacional de futbolistas (FIFPro) por la actitud del Bayern Múnich con el internacional Franck Ribéry."En la comisión de clubes de FIFA se debate un posible cambio, no hay fecha límite pero hablamos de posibles soluciones que sean buenas para ambas partes. clubes y jugadores están en permanente discusión sobre posibles modificaciones", comentó Marco Villiger, director de Asuntos Legales de FIFA.El artículo estipulay, según el mismo, el jugador podría rescindir unilateralmente su contrato pasado el período de estabilidad (tres años si se firma antes de cumplir 28 y dos si se hace con más de 28 años), tras lo cual el Bayern sería compensado con un importe basado en el valor residual del contrato de Ribéry.El directivo, que participó en una multiconferencia telefónica de prensa, recordó que el artículo 17 "es el resultado del compromiso entre la Comisión Europea y la FIFA en 2001 y fue un compromiso con la libre circulación de jugadores para encontrar equilibrio y estabilidad".a raíz de los distintos fallos del TAS sobre los casos Webster y Matuzalem", añadió Villeger, que compareció junto a Jerome Champagne, director de Relaciones Internacionales de FIFA, y se refirió al nuevo sistema de transferencias que va a introducir esta federación.El sistema de transferencias (TMS), al que se han sumado ya cien asociaciones y más de mil clubes, busca aumentar la transparencia de cada operación, garantizará que los traspasos se hagan realmente y que no se trate de jugadores ficticios para hacer lavados de dinero."FIFA está muy pendiente de cualquier acción de lavado de dinero. Igual que hay un sistema para evitar apuestas ilegales a través de Interpol facilitando datos a las autoridades nacionales si vemos cualquier cosa sospechosa. Queremos ayudar a la transparencia, pero hay límites que corresponden a las autoridades de los estados", comentó Villiger.Los directivos de FIFA se refirieron también a la, ya que "el actual modelo no funciona" y "entre el 25 y el 30 por ciento de los traspasos se hacen por agentes sin licencia"."Si están fuera del sistema no lo podemos controlar, pero si alguien se salta las normas se impondrán sanciones duras", comentó tras recordar la responsabilidad de FIFA de "garantizar y proteger los valores del juego y la competición", así como de proteger a los jóvenes jugadores cuyas inscripciones serán examinadas por una subcomisión designada por la Comisión del Estatuto del Jugador.El gerente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, desaconsejó que, entre ellos el Real Madrid, recurran al párrafo 17 de la normativa de la FIFA relativo a los traspasos de jugadores."Hasta ahora ningún gran equipo ha recurrido al párrafo 17. Y si alguno de los grandes lo intentara, se desataría la guerra. No se lo recomiendo a ningún club del mundo", afirmó hoy Hoeness.De acuerdo con ese texto, Ribéry podría abandonar el conjunto muniqués en 2010, tras haber cumplido tres años de contrato, y con una temporada más pendiente, y por un precio inferior a los 25 millones de euros que el Bayern pagó por él al Olimpique de Marsella en 2007.En su opinión,. "Y parto de la base de que en el futuro seguirá siendo así", añadió.Pese a los rumores de ofertas millonarias y al interés del Real Madrid por el futbolista, el gerente del conjunto alemán respondió: "Nosotros somos los que debemos decidir. No dejamos que nos presione nadie", sostuvo.Respecto a la lesión de rodilla del internacional francés , Hoeness destacó que ésta no es un problema, puesto que se trata de una "pequeñez" y Ribéry es un jugador que se recupera rápidamente de los problemas físicos.