Florentino no quiere 'golpear' al Barça

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que su regreso al club blanco se debe a la "necesidad de recuperar el modelo económico marcado por Santiago Bernabeu" tras un periodo de "tres años perdidos", con la intención de que el equipo "recupere el lugar que le corresponde, que es el de ser el mejor club del siglo XX y, por tanto, de la historia".



"El Real Madrid tendrá que pelear como todos los equipos, los grandes jugadores no son garantía de nada. Lo que queríamos transmitir era que no queremos ocupar un puesto que no nos corresponde, que es el de ser el mejor club del siglo XX y, por tanto, de la historia". A este respecto, el mandatario blanco hizo referencia a su gran rival, el FC Barcelona, que en la temporada que acaba de terminar consiguió el primer triple de la historia del fútbol español.



"Nosotros no tenemos como objetivo dar un golpe al FC Barcelona, sino recuperar el lugar que le corresponde, el de mejor club de la historia. Ellos han hecho una gran temporada, les felicitamos. Eso nos sirve de motivación y ahora nos toca trabajar a nosotros desde la humildad para ganar la Liga y la Liga de Campeones. Queremos que a ellos les vaya bien, pero a nosotros mejor", aseguró el presidente madridista en un encuentro con periodistas organizado por el periódico La Razón.



Pérez recordó la importancia del legado de Santiago Bernabeu, máximo mandatario que se encargó "desde la incorporación de Di Stéfano, de crear el mejor club del mundo". "Un modelo económico, deportivo y social capaz de ser el 'Mejor Club del Siglo XX' y creó la Copa de Europa y empezó a universalizar el Real Madrid. Para mí no sería responsable abandonar esa línea que hemos heredado", dijo.



En esta línea, el presidente blanco justificó su primera llegada al Real Madrid por la "pérdida de liderazgo" que había sufrido la entidad. "Se corría el riesgo de que el equipo dejara de ser de los socios para ser de sus acreedores. Para evitarlo me presenté a esas elecciones, convencido de que lo que faltaba en ese momento era un modelo empresarial, porque no había garantías que el Real Madrid continuara como sociedad independiente", aseguró.



Para tratar de solucionarlo, subrayó la intención de contratar "grandes jugadores". "Había que invertir en activos y en el fútbol son los grandes jugadores como lo fue Alfredo Di Stéfano, capaces de producir una gran solución mediática para ingresar más en todos los conceptos. El negocio funcionó y se cambió el Real Madrid con un modelo que ha dado viabilidad al club a lo largo de la historia", aseveró Pérez antes de recordar que su marcha en 2006 se debió a "una necesidad de renovación deportiva que debía llevar a cabo otra persona".



Necesidad de dimitir



"Entendí que había cumplido mis objetivos y me tenía que ir y que la renovación debía llevarla otra persona. Pero ese impulso se ha dado hacia un lado equivocado y su imagen llegó a los peores niveles de la historia. Vuelvo porque las bases no eran demasiado sólidas y hay que recuperar nuestro modelo", afirmó, recordando los escándalos que generó la entidad durante sus tres años de ausencia, periodo que calificó como "tres años perdidos".



El máximo mandatario madridista aseveró que fichajes como "Cristiano Ronaldo y Kak se han recuperado parte del modelo espectacular". "Ahora hay que renegociar los contratos. Ni yo ni el Real Madrid somos prepotentes y arrogantes. Cuando digo que somos el mejor equipo del mundo lo digo para que nuestros 'sponsors' se den cuenta", explicó Pérez, que afirmó que el modelo anterior estaba "condenado al fracaso y el único que pudo cambiar el curso económico de la historia es éste".



En este sentido, alegó que no sólo su club, sino también la Liga española se verán beneficiados por su gestión. "Es difícil explicar en estos tiempos de crisis estas inversiones, pero es lo que siempre hizo el Real Madrid. Ahora toca trabajar para que esos jugadores queden rentabilizados. Pero además todos los equipos españoles se ven beneficiados, porque le hemos dado un impulso a la Liga. Había que recuperar los tres años perdidos", subrayó, recordando que estas inversiones en el momento actual "son más complicadas".



En esa financiación resulta fundamental el beneficio que reporten los grandes jugadores, algo que se consigue gracias a los ingresos extradeportivos que generan y que, en su opinión, permiten pagar a los jugadores con menos talento. "Como todos han cedido parte de sus derechos de imagen, a lo mejor al club le han costado menos que otros jugadores que cobran menos", afirmó.



Confianza en Pellegrini



Todo ello se pondrá en manos de un nuevo entrenador, Manuel Pellegrini, un hombre en el que Florentino Pérez reiteró su confianza. "Si el entrenador ha tenido algún éxito es porque ha conseguido que todo funcione. En Villarreal consiguió uno de los juegos colectivos más bonitos que se han visto en los últimos años", explicó.



Por último, Pérez volvió a negar la posible venta del Santiago Bernabeu, puesto que el coliseo blanco ya se ha convertido en "una parte representativa de Madrid". "El estadio está en la mejor zona de Madrid y nuestro objetivo es seguir modernizándolo. Es como el Museo del Prado, parte representativa de Madrid", senteció Pérez, que reconoció su deseo de ser recordado "por haber sido fiel a la historia del Real Madrid", indicó.