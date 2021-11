Raúl: "La competencia te hace mejorar"

El capitán del Real Madrid, Raúl González, aseguró que la próxima temporada tendrá que luchar por hacerse un hueco en el equipo, como lleva haciendo los últimos años, sabiendo que su rol es "ser jugador en las mejores condiciones posibles".



"Llevo 15 años luchando cada temporada, todas hay que luchar, pero cuanto mejores compañeros y más calidad se tenga, más te vas a esforzar, y va a hacer que tu rendimiento mejore", destacó.



Así, no piensa en tener un papel más o menos secundario. "El único rol que tengo es ser jugador, y es lo que voy a intentar hacer en las mejores condiciones, que juegue o no dependerá del entrenador", indicó.



El delantero, afronta la nueva campaña "con mucha ilusión" y ganas "de divertir a la afición y jugar bien" que será la gran asignatura del equipo, y para él la competencia será buena. "Con las incorporaciones que han llegado y con la plantilla que había subimos en calidad. Cuanta más rivalidad hay es mejor para dar más de uno mismo, espero que todos estemos al máximo, porque es una temporada muy larga, con muchos partidos y habrá oportunidades para todos y cada uno tendrá que dar lo mejor de sí mismo", añadió.



Los nuevos fichajes, para aspirar a todo



Respecto a esas llegadas, aseguró que a Cristiano Ronaldo le ve "fenomenal, muy contento, feliz e integrado en el grupo, igual que los otros nuevos, con muchas ganas e ilusión de afrontar un reto importante para él". "Todos los compañeros le vamos a ayudar, tanto a él como a los que se han incorporado", añadió.



"Es un chico muy agradable, trabajador y muy normal. Está muy integrado y se le ve que está muy contento y muy feliz. Mediáticamente parece que todo tiene mucha importancia, pero es más normal de lo que todo el mundo se cree", añadió sobre el luso.



El delantero está encantado con los fichajes de grandes jugadores y no cree que, "para nada", vayan a romper la armonía del vestuario. "Vamos a mejorar en todo. El club va a tener una estabilidad grandísima y eso se lo está dando el nuevo presidente y su Junta Directiva", consideró.



"Los nuevos nos van a dar la posibilidad de aspirar a todo. Lo más importante es que tenemos un gran grupo. Todos ellos son bienvenidos porque son grandes fichajes y pueden hacer cosas importantes", añadió.



Además cree que Ribéry es un "grandísimo jugador", y que le encantaría su llegada, pero no quiso entrar en especulaciones en estos "momentos de incertidumbre en los que unos se van y otros vienen".



"Es un reto intentar conseguir el triplete"



Por lo que se refiere a la temporada, se muestra "optimista" de cara al nuevo proyecto, entiende que siempre se deba "aspirar a todo", pero también recalca que para conseguir lo que logró el FC Barcelona el año pasado hará falta "trabajar mucho diariamente e ir paso a paso".



"Parecía algo imposible y el Barcelona lo consiguió. Está claro que para nosotros es un reto importante aspirar a conseguirlo, o al menos intentarlo. En la Liga estuvimos cerca hasta el partido del Bernabéu, pero en Europa tenemos que mejorar", añadió, con la vista puesta en la final de la 'Champions' en el Bernabéu.



"Sería bonito, pero tenemos que pensar en la realidad. Tenemos que trabajar muy duro y según vaya pasando la temporada dar sensaciones de equipo poderoso para poder llegar, pero para eso faltan muchos pasos", recalcó.



Por otra parte, considera que la presión y responsabilidad será la misma tanto para el campeón como para el aspirante. "No se puede vivir del pasado. El año pasado el Barcelona fue el mejor, pero ahora empezamos de cero con un nuevo proyecto y una gran plantilla. Poco a poco se irán viendo los objetivos que podemos alcanzar, así que creo que la presión va a ser la misma", indicó.



"El Real Madrid aspira siempre a todo, pero el grado de ilusión es lo que hace que la responsabilidad sea mayor", concluyó el capitán, que confía en disfrutar de una feliz nueva temporada.