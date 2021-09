Benzema: "Estoy feliz por jugar en el club de Zidane y Ronaldo, mis ídolos"

Habrá que esperar para conocer el dorsal que lucirá Karim Benzema, el cuarto fichaje del Real Madrid. El francés fue presentado este jueves con una camiseta sin número, ya que de momento, y hasta que no se concrete alguna salida, no quedan dorsales libres entre los titulares.



Alrededor de 14.000 personas se acercaron al Bernabéu para recibir a Benzema, entre ellos seguidores con banderas argelinas que no quisieron perderse la presentación de su ídolo (el francés es de origen argelino).



Florentino Pérez, Jorge Valdano, Alfredo Di Stéfano, Emilio Butragueño y Miguel Pardeza estuvieron presentes en el acto. Tampoco quisieron perderse la cita veteranos como Amancio, Zoco y Santamaría.



Florentino, coreado nuevamente por las gradas del coliseo blanco, recordó que hace precisamente 8 años era presentado Zinedine Zidane y dio la bienvenida a "un jugador joven que ha demostrado que es el mejor de la liga francesa".



Benzema, haciendo grandes esfuerzos por hablar español, dio las gracias a la afición y dijo "ser muy feliz por jugar en el mejor club del mundo" y por "jugar en el mismo club que sus ídolos Zidane y Ronaldo". También agradeció a Florentino su fichaje y, emulando el grito de guerra de Cristiano Ronaldo, gritó aquello de "1, 2, 3 Hala Madrid".



Tampoco faltó el beso al escudo, la vuelta al estadio y la foto con las nueve Copas de Europa del Real Madrid. El Bernabéu ya espera al siguiente.