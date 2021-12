Albiol, presentación al estilo Kaká

El central valenciano Raúl Albiol, primer fichaje español de la segunda etapa de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, ha sido presentado como nuevo jugador del club blanco, y lo hizo con el número 18.



La puesta en escena de Albiol, al igual que la del brasileño Kaká el pasado martes, tuvo lugar sobre un escenario instalado en el césped del Santiago Bernabéu en el que el nuevo jugador madridista estuvo flanqueado por las nueve Copas de Europa y el trofeo de mejor club del siglo XX. Al acto acudieron unos 8.000 aficionados.



El defensa saltó al terreno de juego luciendo la nueva indumentaria del Real Madrid con el 18 a la espalda, dorsal que la pasada temporada lució Rubén De la Red, que la próxima campaña no jugará en la primera plantilla por su problemas de salud.



En sus primeras palabras como jugador madridista, el defensa internacional quiso dar las gracias al "presidente y al club por el esfuerzo" y aseguró que quiere "devolver la confianza depositada" y conseguir "muchos títulos".



Antes de su intervención tomó la palabra Florentino Pérez, que, acompañado por el presidente de honor de la entidad, Alfredo Di Stéfano, dio la bienvenida a "uno de los mejores centrales de España y de Europa.



Durante la presentación se ofreció además un vídeo del jugador así como otro con acciones de jugadores de la anterior etapa presidencial de Florentino Pérez con la el aria "Nessun dorma" de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini.



El acto duró alrededor de veinte minutos y tras él, el protagonista saludó a algunos de los espectadores que se dieron cita en las gradas.



El internacional español aterrizó ayer por la noche en la capital de España y ha pasado esta mañana satisfactoriamente el reconocimiento médico en el Hospital Sanitas La Moraleja.



Albiol, natural de la localidad valenciana de Villamarchante y nacido el 4 de septiembre de 1985, firmó para las cinco próximas campañas el 25 de junio, tras alcanzar el equipo blanco y el Valencia un acuerdo de 15 millones de euros.



Se acuerda de De la Red



"A De la Red, le considero muy amigo mío. Estoy deseando volverle a ver jugar al fútbol y mientras tanto defenderé su número con mucho orgullo", dijo el defensa al referirse a esa circunstancia.



Sobre el futuro de David Villa, con el que jugó en el Valencia el año pasado, reconoció no saber "nada" pero quiso desearle "lo mejor" para su futuro. "Donde esté seguro que va hará una gran temporada", añadió.



Albiol considera que su primer día como nuevo jugador del Real Madrid "ha sido bonito" y se mostró orgulloso del recibimiento de los 8.000 espectadores que se han citado en las gradas para ver su puesta de largo



El central ha dicho que defenderá los colores "a muerte" y que lo dará "todo" por el "grandísimo esfuerzo" hecho por el club. "Voy a intentar dar el máximo que pueda y vengo con mucha ilusión. Da igual como te llames, lo importante es intentar hacer el trabajo lo mejor posible", agregó.



Además, reconoció que con su fichaje por el Real Madrid se cumple su segundo sueño, tras formar parte de la plantilla del Valencia, su otra gran aspiración.

"La verdad es que he tenido varios sueños. En el Real Madrid cualquiera de pequeño quiere jugar. Como valenciano quería también jugar en el Valencia. He tenido la oportunidad de cumplir los dos sueños", agregó.



Sobre dos de sus nuevos compañeros de equipo, Kaká y Cristiano Ronaldo, el internacional español ha asegurado que "es un honor" jugar a su lado, pero que también está deseando compartir vestuario con el resto de sus compañeros, añadiendo que llega con ganas de ayudar "en lo que sea".