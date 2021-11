Benzema quiere el 10

Karim Benzema, delantero internacional francés, reconoció en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid que llegar al club blanco "es un sueño de dimensiones enormes", y aunque fue presentado sin dorsal en su camiseta, confesó que desea lucir el 10 que hoy en día pertenece a Wesley Sneijder.



Benzemá se mostró más tímido en conferencia de prensa que en su calurosa presentación por el cariño de los 20.000 aficionados que acudieron al estadio Santiago Bernabéu, que recibieron gestos continuos de su nuevo jugador y besos al escudo.



"El Real Madrid es un club excelente, un club modelo. Desde que tengo 14 años he soñado con jugar aquí. Las emociones al entrar al estadio han sido fuertes. Es una de las razones por las que he besado tanto el escudo. Ha sido una forma de dar las gracias y dar grandeza al momento", explicó.



"Llegar al Real Madrid es un sueño de dimensiones enormes. Voy a jugar rodeado de grandes jugadores, al lado de dos 'Balones de Oro' que me harán crecer, desarrollar mi juego y mi talento", añadió.



En sus primeras palabras como madridista tuvo un guiño a sus dos ídolos, Ronaldo Nazario y Zinedine Zidane. "Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Es una inspiración para mi; Zidane es un símbolo que me ha animado mucho para fichar".



Aunque reconoció que "la persona más importante para el fichaje ha sido Florentino Pérez" y desveló que descartó ofertas suculentas. "Me querían Manchester United, Inter de Milán y Barcelona pero solo quería venir al Real Madrid".



"Ahora tengo que adaptarme pronto al equipo e intentar conseguir un puesto lo antes posible. No me atrevo a prometer un número de goles. Espero marcar muchos. Con delanteros como Cristiano Ronaldo, Kaká o Raúl todo será más fácil", opinó.



Sobre sus cualidades destacó que es un jugador que "no se rinde nunca y siempre en algún lugar de la cabeza está seguir peleando". Y evitó desvelar cual es su mayor defecto. "Todos tenemos defectos pero prefiero decir que soy una persona que trabaja mucho, que maneja las dos piernas y tiene mucha ambición".



Respeto por los titulares



Pese a la ambición que mostró Benzema en su deseo de ganar todo con el Real Madrid, también se mostró respetuoso al descartar que llegue al club para jubilar a Raúl González, asumiendo desde el primer momento que no será fácil ser titular indiscutible.



"Me encuentro muy feliz de haber fichado por el Real Madrid. Nada más llegar ves que es otro mundo. El Lyon es un gran equipo pero esto es otra cosa. Se que hay gran competencia. Estoy en uno de los grandes y entiendo que no jugaré siempre. Lucharé para jugar sea como sea", advirtió.



No entró en las comparaciones con David Villa, otro goleador que pretendió el Real Madrid. "No intento compararme con Villa. Es un gran jugador que marca de 20 a 25 goles en la Liga. Es un hecho importante".



Y terminó elogiando la apuesta de juego de su nuevo entrenador, el chileno Manuel Pellegrini. "Es un gran entrenador, una persona que ama el juego de ataque y que busca meter muchos goles. Lo que cada jugador espera de los entrenadores es que te permita jugar y esa es mi mayor intención. El logro que quiero conseguir".