Cristiano Ronaldo ya llena el Bernabéu

Cristiano Ronaldo llega a Madrid batiendo récords antes incluso de saltar al césped. Desde las 19.00 horas en que se abrieron las puertas del Santiago Bernabéu,esperaban pacientemente a la presentación del astro portugués.Y el gran momento llegó, en 'prime time' para que lo pudieran seguir todas las televisiones., presidente de honor del Madrid,, 'CR9' -atrás quedó 'CR7'- ha recibido su bautismo como madridista.A la hora señalada (21:00) callaron los presentadores, hizo su entrada el presidente Florentino Pérez y los videomarcadores empezaron a emitir imágenes todavía más- de Cristiano Ronaldo, másEl mandatario madridista agradeció al público su presencia por ser "los verdaderos protagonistas de". Después de presentar a Eusebio entró el hombre más esperado del día: Cristiano Ronaldo. "Sabemos que has trabajado para que llegue este día", le dijo Florentino."Bienvenido al estadio Santiago Bernabéu; bienvenido al Real Madrid", fueron las últimas palabras del presidente antes de ceder el turno al portugués.Cristiano aseguró sentirse "muy feliz de estar aquí" en sus primeras palabras y haber "". El 'crack' luso reconoció estar "impresionado" por el ambiente, para terminar espoleando al público para que gritarán al unísono "¡hala, Madrid!".Los madridistas vibraron con su nueva estrella, hasta el punto que uno de ellos se saltó el dispositivo de seguridad y llegó hasta donde estaba su ídolo para que le firmara la camiseta.Desde las 20:40 horas se había alcanzado el lleno total (algunas zonas han quedado inhabilitadas) y el club no ha querido que nadie se quede sin ver la presentación, por lo que han colocado unas pantallas gigantes en el exterior del estadio para que los menos afortunados puedan verlo en directo.Mucho antes, a primera hora de la mañana, comenzaban a agolparsemadridista para asegurarse el mejor sitio en la grada.Comenzaba así a formarse la 'Cristianomanía' en Madrid . Mientras, el 'crack' de Madeira pasaba sin problemas el reconocimiento médico.Dentro ya del estadio, los 'speakers' trataban de amenizar la espera con invitados sorpresa, vídeos y concursos, aunque al público no le hacía falta puesto que ya se encargaba de poner el ambiente con cánticos y 'olas'.En uno de esos sorteos, un niño tuvo la suerte de ser el agraciado con la primera camiseta autografiada por CR9 posteriormente. El portugués le ayudo a ponérsela y ambos posaron para las cámaras.Periodistas de diferentes medios pasarono por el escenario para dar una idea al público de laque ha despertado la llegada de Cristiano Ronaldo a Madrid.En los videomarcadores, unhasta su reciente fichaje y también un recuerdo a las presentaciones de Kaká y Raúl Albiol.Toda una fiesta y un 'show' a la americana para una estrella que llega a Madrid, al Real Madrid, dispuesto a batir todos los récords.