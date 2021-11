El Manchester United ficha a Michael Owen

El Manchester United anunció el fichaje del que fuera Balón de Oro de 2001, Michael Owen, para las dos próximas temporadas tras superar un estricto control médico que permite al delantero inglés firmar por los 'red devils' tras haber acabo contrato con el Newcastle.



Los numerosos problemas físicos que ha sufrido el jugador a lo largo de su carrera llevaron al conjunto de Alex Ferguson a someter a su nuevo jugador a un estricto reconocimiento antes de confirmar su fichaje, que llega para reforzar una línea de ataque que había quedado debilitada con la salida del argentino Carlos Tévez.



Michael Owen terminó su contrato al finalizar la pasada temporada, en la que no pudo evitar el descenso de su equipo, el Newcastle, en una decepcionante campaña para las 'urracas', que miraban a puestos más altos de la tabla y tuvieron que lidiar con una zona caliente de la tabla que terminó por consumar su adiós a la Premier.



"Es un delantero de primera clase mundial con grandes registros goleadores al más alto nivel, eso nunca ha estado en duda", afirmó Ferguson acerca de la nueva incorporación de su equipo, que permanece como uno de los máximos goleadores de la historia del Liverpool y el cuarto máximo anotador de los 'pross'.



No en vano, uno de sus objetivos podría ser el regreso a la selección inglesa en un año en el que se disputará el Mundial de Sudáfrica, momento inmejorable para recalar en el vigente campeón de la remier League'. "Es una fantástica oportunidad para mí y trataré de aprovecharla", aseguró Owen.



El ariete agradeció la confianza que deposita en él Ferguson, a quien dio el sí "sin pensarlo ni un momento". "Estaba empezando a hablar con otros equipos, pero de repente surgió Sir Alex del cielo y me llamó el miércoles. A la mañana siguiente, me dijo que quería contar conmigo", relató el nuevo jugador del Manchester.



"Quiero agradecerle la fé que ha demostrado en mí. Le aseguro que le devolveré todo esto con goles y buenas actuaciones", sentenció Michael Owen, que llega con la carta de libertad a los 'red devils'.