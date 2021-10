Kaká aguarda a su gran presentación

Todo marcha según lo previsto, y Kaká pasará la tarde en un hotel descansando antes de ser presentado en sociedad en el Santiago Bernabéu, a las 20:30h de la tarde, en un gran acto que concentrará la atención de todo el mundo, desde Brasil hasta Asia, para ver cómo el primer gran fichaje del nuevo Real Madrid viste por primera vez su camiseta.El brasileño comió en un restaurante cerca del Bernabéu y volvió al hotel para dormir unas horas antes de ser presentado. Antes, pasó con éxito su segunda revisión médica desde que se anunció su fichaje -un médico del club viajó a Recife en la concentración de Brasil antes de la Copa Confederaciones-, en una clínica de La Moraleja, antes de firmar a mediodía en el Santiago Bernabéu su contrato como jugador blanco para las próximas seis temporadas.Carlos Díez, director de los servicios médicos Sanitas Real Madrid, confirmó quey mantener un sobresaliente estado de forma."Las pruebas realizadas durante el día de hoy confirman que se trata de un jugador en perfectas condiciones para la práctica del fútbol de alto rendimiento, como se ha podido ver en la Copa Confederaciones", dijo."Estas pruebas han sido un complemento a las realizadas ya en Brasil. Hemos incorporado nuevos protocolos como un estudio biomecánico que sirve para estudiar la marcha del jugador y así poder prevenir futuras lesiones y optimizar el rendimiento. Kaká, como otros tantos futbolistas del Real Madrid, es un ejemplo de futbolista", apuntó Díez.Por la tarde, se trasladará al Bernabéu, abierto desde las 19:30h para recibir a las 40.000 personas que se espera que acudan al estadio blanco para ver cómo el presidente del Real Madrid da la bienvenida personalmente a su primer gran fichaje, en un estadio en el que el césped brillará por su ausencia -está siendo reemplazado-, pero que verá a su nuevo ídolo dar sus primeros toques de balón.Con retraso sobre el horario previsto, Kaka puso el pie en el aeropuerto madrileño minutos más tarde de las ocho de la mañana, junto a su padre, para ser presentado como flamante y primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, en un evento digno de Hollywood que tendrá como escenario el Santiago Bernabéu a las 20:30h.Kaká travesó el control de pasaportes junto con su padre y no tuvo inconveniente en fotografiarse con quien se lo solicitó, aunque no hizo declaraciones a lo medios que le esperaban.El plan del jugador brasileño, elegido mejor jugador de la Copa Confederaciones, para esta mañana, es pasar su segundo reconocimiento médico, antes de acercarse a los despachos del Santiago Bernabéu para firmar su contrato para las próximas seis temporadas, antes de ser presentado en sociedad por la tarde.La presentación de Kaká, será sin duda unade la primera etapa de Florentino Pérez.El jugador brasileño ha levantado una expectación increíble. Al acto podrán asistir los aficionados del Real Madrid que deseen ver. El club abrirá las puertas del Bernabéu, la entrada será libre. El pionero en este tipo de presentaciones fue Figo, luego le siguió Zidane, Ronaldo y la estrella mediática David Beckham.Cuando el presidente de honor del Real Madrid, Alfredo di Stéfano, entregue la camiseta a Kaká en el centro del campo,en ver el dorsal que lucirá el jugador durante las cinco temporadas que estará vinculado al club blanco.Hay mucha expectación en ver como Kaká sujeta la camiseta blanca, esa imagen le ha costado al Madrid 65 millones de euros y abrir la 'caja de Pandora'. Esa cifra sumada a los 94 millones de euros que ha costado Cristiao Ronaldo -el fichaje más caro de la historia del fútbol- hizo que nadie se quedase indiferente.Algunos criticaron abiertamente está política de fichajes en plena crisis mundial, a la cabeza de la oposición estuvo Laporta , que desde lo de Kaká ya mostró su desacuerdo, acusando a Florentino de 'romper el mercado' y al Madrid de 'club imperialista'.Sin embargo entre tanto malestar, un estudio de la Universidad de Navarra demostró que el fichaje de Kaká era acorde con su precio de mercado, mientras que Ronaldo costó 12 millones de más al club blanco Fuera de la polémica económica, lo que es innegable es que Kaká es uno de los mejores jugadores del mundo y así lo ha demostrado en la Copa Confederaciones,tras proclamarse campeón con la 'Canarinha' de Dunga.El ex jugador del AC Milán. A Kaká le preceden nombres como Figo, Zidane, Ronaldo y Owen. Pero no será el único del equipo, ya quey presente poseedor del galardón que otorga la revista 'France Football', pero para eso habrá que esperar al 6 de julio.Cannavaro ha sido el último 'Balón de Oro' que ha pasado por el Bernabéu, pero el mérito fue del anterior presidente blanco.Posiblemente y como todo hace indicar, el siguiente en conseguirlo no vestirá la camiseta blanca, sino la del eterno rival. Lionel Messi tiene todas las papeletas para suceder a Cristiano.Pero el argentino no debe confiarse, ya que Kaká ya ha declaradoque acredita a los futbolistas como los mejores del mundo. "Jugar en un gran equipo como el Real Madrid me hará ganar títulos y eso me dará opciones a volver a ser el mejor del mundo", declaró el brasileño.Tras la presentación de Kaká, llegará la de Albiol el 2 de julio y cuatro días después, por fin el madridismo podrá ver a Cristiano Ronaldo con la camiseta del mejor club del siglo XX.