El delantero argentino del Real Madrid Gonzalo Higuaín se muestra esperanzado de que los fichajes de Kaká y Cristiano Ronaldo "no" le quiten el protagonismo que se ganó el año pasado, y advierte que quiere "demostrar" a Jorge Valdano "que no está equivocado" por decir queEl 'Pipita' evita comentar las cifras pagadas por el brasileño y el portugués "porque es responsabilidad de los dirigentes". "Pero pienso que si se tienen la plata..., ellos sabrán y es respetable", señala en una entrevista al diario argentino ' La Nación '.Sin embargo, el atacante tiene claro el rol que desea para 2009-2010. "Ojalá que ellos no me quiten protagonismo, porque. Esperemos que haya servido para que el año que viene tenga la oportunidad de seguir jugando", apuntó.La continuidad de Higuaín está avalada por el director General y Adjunto a la Presidencia, Jorge Valdano, al que quiere "demostrar que no está equivocado". "Tengo contrato hasta 2013 y me gustaría continuar", advierte, antes de calificar a Manuel Pellegrini, que será su técnico este año, como "un señor", y del que no tiene "dudas de que triunfará".El delantero blanco reconoce quey ahora hace un "balance positivo". "Pasé por varias etapas, pero este año jugué mucho, me sentí muy bien y el año que viene va a ser durísimo", asegura.El 'Pipita' sabe que aún le queda "muchísimo por aprender, por crecer, por explotar" y por ello aspira "a mucho más". También habla de sus inicios en el club blanco, marcados por su dificultad para hacer gol, dejando claro que el gol del título marcado en el Reyno de Navarra "influyó, porque algo así es imborrable". "Pero más que eso fueron mis ganas de triunfar. Ahora estoy muy bien, es lindo que digan maravillas, pero no hay que creérsela nunca", añadió.