David Villa ha asegurado, tras convertirse en el segundo goleador de la historia de la selección española con el gol que derrotó a Irak (1-0) , que "sólo" tiene "una decisión", sobre el equipo en el que jugará la próxima temporada."Estoy tranquilo, porque, que es el que tiene que trabajar en ello. Yo estoy con la selección muy tranquilo", aseguró nada más acabar el segundo encuentro de la Copa Confederaciones.Villa no respondió sobre si se ha marcado, tras enfriarse en los dos últimos días las negociaciones que mantenía el club madridista con el Valencia. Y, en la zona mixta, no paró con ningún medio de comunicación para evitar ser preguntado por su futuro.Sobre el encuentro de España, el goleador asturiano destacó las dificultades que tuvieron para derrotar a Irak. "aunque sabíamos que se iban a encerrar en defensa"."Han cambiando su sistema poniendo cinco jugadores atrás, otra línea de cuatro adelante y era difícil recibir. Sabíamos que teníamos que aprovechar una ocasión para llevarnos los tres puntos y gracias a diosa semifinales", añadió.Villa no se decantó por el rival que prefiere en semifinales. "Tenemos la suerte de afrontar un partido estando clasificados. Hay que esperar para conocer el rival. Queremos ser campeones,, así que quien nos toque intentaremos superarle".