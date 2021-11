Radiogaceta, en el cuartel de Florentino

Érase una vez un programa de televisión llamado 59 segundos. En él, este periodista-mindundi que os habla llamado Toral anunciaba que Florentino Pérez se iba a presentar a las elecciones del Real Madrid al tiempo que Chema Abad anunciaba lo propio en Radio Nacional de España. Nos tomaron por locos. Hoy, cinco meses después Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, nos ha abierto las puertas de su despacho en ACS para que hagamos Radiogaceta de los Deportes desde el corazón de la segunda constructora más grande del mundo.



Cuando soñaba con ser periodista con nueve años, jamás pensé que algún día estaría presentando Radiogaceta de los Deportes desde el despacho del Presidente del Real Madrid. La experiencia ha respondido a las expectativas. Amabilidad. Es la palabra que mejor define el trato que se nos ha dispensado a Paco Medina, director de Informativos, Rodrigo Jiménez, y como decía, el que os cuenta.



Primero, Conchita, la secretaria de Florentino, nos ha venido a recibir y nos ha llevado a la planta once, donde está la sala de Juntas. Desde allí, a través de una amplia cristalera, Florentino divisa las torres que hace tiempo proyectó en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Quizá querían impresionarnos. Aunque me temo que no. Las cosas en esta empresa impresionan por sí mismas. Perdonadme que os cuente detalles que a lo mejor para vosotros son normales. Pero para mí, que vivo en Vallecas y soy de Carabanchel Bajo, ver esas preciosas alfombras que te besan los pies al pisar, los cuadros de arte moderno, la tecnología punta de los ascensores, te impresiona.



Te impresiona que Florentino pulse un mando a distancia, y cuando esperas que se encienda la tele o el aire acondicionado, aparezca un señor dispuesto a ayudar en lo que sea. Sorprende la enorme pantalla que de repente desciende de los cielos y empapela una pared y nos muestra los goles que ha marcado Villa con la selección. Extraña pensar que en la mesa donde apoyas el brazo ha estado Galliani y el padre de Kaká hace justo una semana firmando su contrato.



Lo mejor, la charla con Florentino antes y después de la entrevista. Ahí sale más que el "ser superior" como decía aquél, el "ser cercano", un madridista convencido, el aficionado envuelto en sueños y temores. Por respeto al "off-the record" no os puedo contar mucho, pero sí que el Presidente es optimista con respecto a Cristiano Ronaldo, Villa y Xabi Alonso. Ve mucho más negro lo del francés y piensa que puede pasar cualquier cosa con respecto a otros jugadores como Silva o Albiol. Esto no me lo dice él, pero os lo cuento yo: hasta Putin ha intervenido en el fichaje de Kaká. Eso también impresiona.



Ante los micrófonos, lo mejor ha sido la respuesta que ha dado a Laporta por decirle que dinamita el mercado de jugadores, y la noticia de Ribery. Salvo sorpresa, asegura, el francés no recalará en el Madrid. Confirma que hoy ha hecho una última intentona, pero que el Bayern de Munich le ha comunicado que no está en venta. Eso dice. Y me lo creería si no fuera por la sonrisa que invadía su cara. "El conseguidor" no está acostumbrado a perder, pensé. Cristiano Ronaldo es ahora nuestro próximo objetivo. "Vamos a hablar con el manchester inmediatamente".



No sé si Paco Medina, Rodrigo Jiménez y el que os escribe tenemos sentido periodístico, ellos al menos creo que sí, pero está claro que carecemos de sentido de la orientación. El aparcamiento de ACS se convirtió en el laberinto del Minotauro y salir de allí, una pesadilla.