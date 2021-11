Florentino: "Del Madrid saldrán nueve jugadores"

Florentino Pérez, presidente del Real Mardid, ha sido entrevistado en su despacho de ACS por José Luis Toral en Radiogaceta de los Deportes de RNE. El máximo mandatario de la entidad blanca ha analizado la actualidad que rodea al club.



El presidente del Madrid anunció cinco o seis fichajes de primer nivel para su nuevo proyecto deportivo, tras la llegada de Kaká como el primer fichaje de los 'merengues' para la temporada que viene, falta saber cuál será el próximo jugador en llegar al Bernabéu. El presidente ha recalcado que "si se concretan los fichajes esperados" al menos nueve jugadores de la actual plantilla abandonarán el club.



Florentino no ha ocultado sus contactos con el Bayern de Múnich para tantear el traspaso de Ribéry. "Me he puesto en contacto con los mandatarios del Bayern, pero me han transmitido su intención de no vender al jugador y eso hay que respetarlo", dijo el presidente del Madrid.



Respecto al interés por Cristiano Ronaldo, Pérez aclaró que todavía no se ha puesto en contacto con el Manchester United. "Todavía no he llamado a David Gill (director ejecutivo del United), pero tengo la intención de hacerlo la próxima semana y ya veremos que se puede hacer", aseguró.



Ante todo, el recién proclamado mandatario de los merengues, ha resaltado su intención de no hacer ningún fichaje faltando al respeto de ningún club, 'fichará si quieren vender'.



En un periódico deportivo se daba por hecho el fichaje de David Villa, jugador del Valencia, algo que ha desmentido Florentino. "El martes tuve el primer contacto con Manuel Llorente, le llamé para felicitarle por su nuevo cargo y me dijo que tenía que ver la situación del Valencia para valorar a qué jugador vender y por cuanto", aseguró el nuevo mandatario del Bernabéu.



La cantera, una prioridad



El presidente del Madrid fue preguntado sobre el peso de la cantera en este nuevo proyecto deportivo. "Es una pena que en estos años hayan llegado jugadores de fuera que no han dado el nivel esperado, cuando dentro del club había jugadores que se marcharon y eran mucho mejores, como el caso de Negredo o Mata".



Florentino aclaró el modelo deportivo y económico que va a desarrollar en esta nueva etapa como presidente del Real Madrid, "A un club como este tienen que llegar jugadores hechos, porque la presión que rodea al Madrid no le permite la paciencia necesaria que se necesita para formar estrellas. Pero por supuesto, que el canterano que demuestre su valía debe estar en el primer equipo", dijo el mandatario.



Para terminar, Florentino destacó que devolverá el club al sitio que se merece y que no se volverán a repetir situaciones como las que vivió el Madrid en la etapa de Ramón Calderón.