Abel sólo tiene un día para preparar el partido

Abel Resino, entrenador del Atlético de Madrid, sólo dispone de todos sus jugadores en un entrenamiento, el sábado a puerta cerrada en el Vicente Calderón, para preparar el partido del próximo domingo contra Osasuna, debido a los encuentros de selecciones nacionales del pasado miércoles.



En los dos últimos días ya se han reincorporado al trabajo casi todos sus internacionales (el checo Tomas Ujfalusi, el uruguayo Diego Forlán, el griego Giorgios Seitaridis, el holandés John Heitinga, los portugueses Maniche y Simao Sabrosa y el sub'21 español Raúl García), pero hasta el sábado no lo hacen los argentinos Maxi Rodríguez y Sergio 'Kun' Agüero, que aterrizan en Madrid.



Esa situación dejará al técnico con un único entrenamiento para preparar con todos sus jugadores el encuentro ante Osasuna, un duelo fundamental en sus aspiraciones de Liga de Campeones, ya que el equipo rojiblanco afronta las últimas diez jornadas con cinco puntos de desventaja respecto al cuarto puesto, que ocupa el Villarreal.



Raúl García vuelve a casa



Raúl García, centrocampista del Atlético de Madrid, se enfrentará a su ex equipo, el Osasuna en un duelo que "siempre" va a ser "muy especial" para él y en el que consideró que el conjunto rojiblanco no puede fallar en su persecución de las plazas de Liga de Campeones.



El medio centro, que se crío como futbolista en el club navarro, con el que debutó en Primera División, jugará por tercera vez contra su anterior equipo.



Ya ha vivido dos enfrentamientos anteriores. En el primero marcó un gol en la victoria del 30 de septiembre de 2007 por 2-0 y en el segundo, este mismo curso, empató a cero.



"Está claro que ya el otro día (en Mallorca) hicimos lo que no teníamos que hacer. Estamos a cinco puntos de donde queremos estar y no podemos fallar otra vez", aseguró.