Juande: "Me río de los que dicen que somos un equipo defensivo"

El técnico del Real Madrid, Juande Ramos, ha sido entrevistado por José Luis Toral en Radiogaceta. El entrenador blanco ha desmentido el tópico que le sigue desde que se sentó en el banquillo del Madrid. Algunos calificaban el juego de los blancos de defensivo y equipo pequeño.



" Me río de aquellos que dicen que somos un equipo defensivo. La verdad es que tenemos una gran defensa y nos hacen poco goles, pero también conseguimos acertar de cara a portería, llevamos muchos goles. Al principio sólo ganábamos de uno, pero ahora hemos encontrado el equilibrio", apunto Juande.



El entrenador 'merengue' no ha querido vaticinar un vencedor de la Liga: "A falta de trece jornadas es difícil saber quién la ganará. Hay muchos puntos en juego y hay que acumular y sumar los máximos posibles y el tiempo dirá quién es el mejor", ha señalado.



Sobre el derbi que enfrentará al Real Madrid y al Atlético de Madrid, el entrenador blanco ha afirmado que "un derbi siempre tiene un sabor especial porque las aficiones quieren ganar su partido, los equipos quieren dar una alegría a su afición. Además, los tres puntos son de mucha importancia para los dos equipos. Yo creo que se va a ver un partido bonito y apasionante".



Sobre la fórmula que empleará Abel Resines, el técnico rojiblanco, ha señalado que "No sé lo que puede hacer Abel. Nos conoce bien, nos tendrá bien estudiados y buscará la fórmula en la cual crean que es más posible ganar el encuentro".



Juande Ramos no ha querido desvelar quien va a sustituir a Pepe, que será baja por sanción frente al Atlético.



"Hay un montón de futbolistas que están en condiciones, hay pocos lesionados y todos tienen muchas ganas de participar y de ayudar al equipo en esta remontada. No lo tengo decidido. Tengo que valorar que exactamente qué es lo que buscamos y cuál es el futbolista que mejor se adapta a lo que queremos hacer", ha afirmado.



Juande ha contestado sobre el descontento de algunos jugadores como Drenthe, Van der Vaart o Fauber. El técnico ha afirmado que "sólo pueden jugar once. En el caso concreto de Drenthe, el chaval ha tenido su oportunidad y no ha estado acertado; ha entrado Marcelo y lo está haciendo bien. Con Van deer Vaart te diría lo mismo. El chaval ha jugado algunos partidos y ya está. Sólo pueden jugar once. La clave de todo eso es que el equipo está funcionando muy bien y como funciona bien no me atrevo a tocar nada".



El técnico madridista no ha querido adelantar nada si su futuro está en el Real Madrid: "No tengo ni la más remota idea. Estamos trabajando día a día. Teníamos un contrato corto de seis meses hasta final de temporada. Cuando acabe el contrato el Real Madrid decidirá lo que le interesa hacer y de la parte mía lo que me interesa hacer", ha finalizado el entrenador 'merengue.



Abel Resino: "Vamos a por el partido ante el Madrid"



El técnico rojiblanco se ha mostrado satisfecho por la victoria frente al Barça del pasado sábado.



"El equipo lo necesitaba. Los resultados no estaban siendo todo lo bonito que nos gustaría Esto es bueno para que el equipo se refuerce", ha señalado el técnico.



"El equipo para mí está dando una imagen buena y, sobre todo, estamos `creyendo¿ porque remontarle un cero dos al Barça no es tan fácil", ha añadido Abel.



Asimismo, el entrenador ha explicado que "la victoria frente al Barça no beneficia al Madrid sino a nosotros" y que "no pienso en el Madrid ni en otro equipo, sino en nosotros". "Teníamos una etapa muy difícil frente al Barça, el Madrid, el Oporto, etc, que queríamos pasar sin mucho daño y no quedarnos descolgados de nada. Si lo vamos consiguiendo y el sábado que viene tenemos un resultado así con el Madrid mejor", ha apuntado.



Sobre la máxima que defiende Juande Ramos de que si algo funciona no hay que cambiarlo, Abel Resino ha afirmado que "es una buena filosofía", pero "depende de si el rival lo merece" y que "cada partido tiene que tener una lectura diferente".



En relación al partido que disputará a domicilio frente al Real Madrid, el entrenador del Atlético de Madrid ha dicho que "el Atlético tiene que ir al Bernabeu con la idea clara de ganar el partido", aunque "siempre hay que respetar al Madrid".



Abel Resino ha explicado cuál es la clave que explica el cambio de juego del equipo rojiblanco. "Yo sigo entrenando al mismo equipo que tenía Aguirre. El Atlético de Madrid en la etapa Aguirre ha ido creciendo y ha dado un salto de calidad. Ahora mismo, había que intentar cambiar los resultados", ha señalado. "Tienes que intentar colocar a los jugadores y buscar cosas que te puedan aportar algo diferente", ha añadido.