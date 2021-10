Raúl: "Sería el tercer o cuarto delantero de la selección"

El capitán del Real Madrid, Raúl González Blanco, subrayó, en su deseo de vestir de nuevo la camiseta del combinado nacional, que asumiría "ser el tercer o cuarto delantero de la selección española" aunque igualmente se declaró "cansado y aburrido" del eterno debate sobre su regreso al cuadro que ahora dirige Vicente del Bosque.



"No he hecho nada para estar en boca de todos, no entiendo ese afán de tanto comentario. Si vuelvo bien y si no seguiré animando", comentó Raúl, quien reiteró que su ilusión es "poder ayudar" siempre que el seleccionador lo crea oportuno.



El 'siete' madridista, que hizo un amplio repaso de su pasado, presente y futuro como jugador en el acto que le distinguió con el 'Marca Leyenda', está convencido, por otro lado, de que su equipo "tendrá opciones" dentro de una semana en el estadio de Anfield, en la que será la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que afronta con desventaja tras perder en el Bernabéu ante el Liverpool (0-1).



"Sabemos que tendremos nuestras opciones y todavía no nos vamos a rendir", comentó. "Hay que jugar los 90 minutos o los 120, que son muy posibles. El Real Madrid tiene esa capacidad para ganar allí. Lo tenemos claro porque hay que salir a marcar dos goles", subrayó.



Juande tiene mucho que ver en la remontada



El capitán del Real Madrid, que añadió que la selección tiene "muchas opciones de ganar el Mundial de 2010", se mostró "emocionado" con los elogios que le dedicaron los asistentes al acto en el que se le entregó el 'Marca Leyenda' y convencido de que Juande Ramos tiene "mucho que ver" en la reacción del equipo blanco.



"El equipo ha mejorado. Desde la derrota en Barcelona nos marcamos ir partido a partido. Hemos trabajado muy bien y nos ha venido bien la eliminación en la Copa para trabajar duro", comentó Raúl, que reiteró que la intención del cuadro de Chamartín es que "cada partido sea una final" y ponerle así emoción a la Liga.



Raúl descartó, "en principio", que algún día pueda aspirar a la presidencia del club y espera estar todavía "dos o tres años más", reconociendo que algún día sí podría ser entrenador. El madridista, que admira la trayectoria de Maldini y cuyo ídolo fue Maradona, no quiso valorar las declaraciones de Boluda, en las que el presidente daba por hecho que el Real Madrid ganará al FC Barcelona en el Bernabéu.



"Nuestra plantilla está tranquila, con ganas de afrontar cada partido, nos centramos en nuestro trabajo y el presidente lo está haciendo muy bien, apoyándonos, pero nosotros sólo nos centramos en jugar", indicó.



Raúl también tuvo palabras para el entrenador del Barça, Josep Guardiola, con el que coincidió como jugador en la selección española. "Supone un aire fresco al mundo del fútbol, muy bueno. Me alegro de que personalmente le vaya bien", comentó.



El capitán aseguró, no obstante, que el Barça "siente la presión", pero que le gustaría "estar en su posición", como líderes del campeonato y en las puertas de la final de la Copa del Rey. "Sabíamos que en algún momento iban a perder, pero tienen capacidad para salir de esta situación y si no estaremos nosotros para aprovecharlo", subrayó.



Raúl además señaló a Messi como "mejor jugador del mundo" y no descartó la posibilidad de que después del final de su contrato en la casa blanca pueda afrontar una aventura 'exótica', un retiro dorado en las Ligas de Estados Unidos o Asia, como ya apuntó Guti el pasado viernes.