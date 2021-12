El cinco ideal responde al 'cuestionario copero' (V)

p. ¿Qué equipo se echa de menos en la Copa?



R. José Vicente Arnaiz:



Sin duda alguna, al Alta Gestión Fuenlabrada. Es el equipo con el que más me he divertido esta temporada. Tiene un juego alegre, dinámico y vistoso, con una pareja exterior de lujo, Oleson-Saúl. Es el tercer mejor ataque de la liga y el equipo que mejor tira de 3. Y estuvo luchando por la plaza hasta la última jornada, igual que hace dos años, también en Madrid. Ya se lo merecía.



R. Elena Jiménez:



Yo no echó de menos a ningún equipo en esta Copa. Creo que están los que deben estar y se lo merecen por méritos. Me gustaría ver al Funlabrada en próximas ediciones como anfitrión cuando la Copa vuelva a Madrid, y por historia también al CAI de Zaragoza.



R. Arsenio Cañada:



A ninguno en especial, aunque sí creo que hay un grupo de equipos que los últimos años están haciendo méritos para disfrutar de una Copa como participantes, caso del Granada o del Alta Gestión Fuenlabrada.



R. Eduardo Schell:



Ninguno.



R. Paco Torres:



El Alta Gestión Fuenlabrada.