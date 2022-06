El Arsenal falla en casa y el Manchester no perdona

El Arsenal de Cesc patinó en el Emirates ante el Aston Villa (0-2) en una jornada positiva para el Manchester United, que goleó a placer (5-0) al Stoke City, y para el Liverpool de Torres, recuperado de su reciente eliminación en la "Carling", y líder provisional de la Liga tras rematar con victoria a domicilio su duelo ante el Bolton Wanderers (2-0).



A la vista de los resultados, los "diablos rojos" suben un puesto en la general, donde se colocan terceros por encima de los "cañoneros" de Arsene Wenger y los "reds" recuperan temporalmente el liderato de la "Premier", pero aún deben aguardar a que concluya el encuentro de hoy del Chelsea, con el que compite por lo más alto de la general.



La jornada salió como estaba previsto y mejor para el Manchester United, que remató su cita en Old Trafford ante el modesto Stoke con una goleada demoledora por 5-0. Los 'diablos rojos' se adelantaron a los tres minutos con un gol de Cristiano Ronaldo. Michael Carrick, antes de llegar el descanso, puso el segundo en el marcador dejando encarrilado el encuentro y ya en la segunda parte Berbatov sentenció en el minuto 49, para que Welbeck y Ronaldo, de nuevo, cerraran la goleada.



Con este triunfo, los de Manchester consiguen tres puntos vitales para adelantar en la clasificación al Arsenal y se colocan terceros en la clasificación. Es la séptima victoria en lo que va de 'Premier', con la que suman 24 puntos y con la garantía de contar entre sus filas con uno de los mayores artilleros de la competición, Cristiano Ronaldo.



El Arsenal se deja otros tres puntos en casa; el Tottenham vuelve a perder



La catástrofe sucedió en el Emirates, cuando el Aston Villa logró contener a su anfitrión, el Arsenal para llevarse el partido (0-2). El once anfitrión cometió un primer error garrafal, al anotar Gael Clichy un primer gol en propia meta. Anteriormente, en la primera parte Cesc había provocado un penalti en contra que el también español Almunia se encargó de detener.



Los "Villanos" continúan así en quinta posición, igualando a 23 puntos con el Arsenal. Los 'gunners' suman ya cuatro derrotas en Liga, la segunda en casa y una más que en toda la temporada pasada. Paso atrás para el equipo de Cesc, que ve cómo se aleja el Liverpool, ya a nueve puntos.



El Sunderland de Roy Keane remontó un gol del Blackburn Rovers para anotarse la victoria a domicilio por 2-1, mientras que en Craven Cottage, el derbi londinense de la jornada que libraron el local Fulham y el Tottenham Hotspur, se saldó con un 2-1 a favor del equipo local.



Los "Spurs", un equipo pletórico que va hacia arriba y que la pasada semana se metía en cuartos de final de la "Carling" tras derrotar al Liverpool, fracasaron hoy a la hora de contener a los "Cottagers" y vuelven a estar en la zona de descenso.



El Newcastle United empató a dos ante el Wigan, un once que se quedó con diez jugadores ante la expulsión de Emmerson Boyce en el minuto 54 y el londinense West Ham United no pasó del empate sin goles ante el Portsmouth.



El Everton del español Mikel Arteta y el Manchester City del brasileño Robinho no pasaron del empate, respectivamente, en casa con el Middlesbrough (1-1) y en terreno del Hull City (2-2), en los partidos que han cerrado la decimotercera jornada de la "Premier".



El conjunto de Arteta estuvo cerca de la derrota, pues no igualó el temprano tanto del visitante Gary O'Neil (m.8) hasta los 65 minutos, cuando Aiyegbeni Yakubu estableció la igualada.



En el Hull-Manchester City fue el local brasileño Geovanni, ex barcelonista, quien dio un punto a su equipo con un tanto del 2-2 que llegó en el minuto 61.