Belfast y Luibliana, ciudades que apuesta por la fauna silvestre

Para 2030, más del 60% de la población mundial vivirá en ciudades y áreas urbanas. Nuestra carrera por vivir en las ciudades tendrá un efecto catastrófico sobre la vida salvaje si no la incluimos en los planes. De hecho, el hábitat urbano ya es cada vez más importante para animales, aves e incluso peces. Por eso, es trascendental entender que las plantas y los animales pueden beneficiarse de vivir a nuestro lado y que algunos cambios sencillos pueden tener consecuencias enormes.

Los estorninos de Belfast En Belfast, Irlanda, es frecuente observar estorninos que llegan del norte y el este de Europa, buscando temperaturas más suaves. El ecólogo Conor MacKinney hace años que estudia este patrón y asegura que “los estorninos son gestores de plagas realmente importantes. Pasan mucho tiempo buscando lo que nosotros llamamos larvas. Se trata de gusanos de especies como las típulas y de esas especies que destruyen las raíces del césped y el pasto… Así que, desde un punto de vista agrícola son, en realidad, muy importantes”. “Los estorninos son gestores de plagas realmente importantes“ Pero el progreso ha tenido un gran impacto en la población de estorninos. La enorme reurbanización llevada a cabo en los últimos años a lo largo de las orillas del río Lagan ha convertido la zona en uno de los lugares más deseables de la ciudad para vivir. En 2021, a medida que cada vez más personas se mudaban allí, algunos empezaron a notar que los estorninos se iban. En pocos años, la murmuración de estorninos en el puente Albert de la ciudad prácticamente había desaparecido. Las nuevas luces del puente Albert habían logrado ahuyentar a la mayoría de los estorninos que llevaban generaciones posándose allí. Estorninos que necesitaban la oscuridad para dormir. Por eso, se introdujeron algunas soluciones prácticas y sencillas para reducir la contaminación lumínica alrededor del puente. Y entonces, para alivio de todos, una vez que regresó la oscuridad, las aves y su murmuración también volvieron. El puente Albert de Belfast, Irlanda, sin iluminación, rodeado de estorninos.