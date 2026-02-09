Una película, dos 'strepteases' y tres nombres de mujer: 'Ayer, hoy y mañana', con Sophia Loren y Marcello Mastroiani

Es una película, pero está formada por tres historias diferentes, cada una titulada con un nombre de mujer diferente, Adelina, Anna y Mar. La primera está basada en un argumento original de Eduardo de Filippo, que guionizó junto a Isabella Quarantotti. En la segunda, Cesare Zavattini, Bella Billa y Lorenza Zanuso adaptaron el relato Troppo ricca de Alberto Moravia. Y la tercera es un texto original de Cesare Zavattini. El hilo conductor es la dirección de Vittorio de Sica, la producción de Carlo Ponti y los actores: Sophia Loren y Marcello Mastroiani cambian de nombre y situación en cada parte.

La crítica ensalzó la primera parte, considerada para algunos como una pequeña obra maestra, con un estilo que bebe del costumbrismo y el neorrealismo. Lo mismo ocurrió con la tercera parte, de la que se dice que "supera el bache de la segunda historia y retoma el nivel de la primera".

Adelina Carmine y Adelina viven en Nápoles. Él está en paro y ella es una cigarrera que vende tabaco de forma clandestina y le cae una multa. Si no la paga irá a la cárcel, pero un abogado les da una idea para evitarlo y trazan un plan. El abogado les dice que si Adelina se queda embarazada no irá a prisión mientras duren la gestación y la lactancia. Esto anima a la mujer, que decide tener un hijo cada año. La felicidad de Adelina hace que esté mas bella cada día, todo lo contrario de lo que le ocurre a Carmine, que deriva en un ser agotado e infértil. Adelina tenga que ir a prisión y que tenga que hacerlo llevándose a sus dos hijos más pequeños. El marido reacciona y pone en marcha una campaña para recaudar fondos y pagar la deuda de su esposa. ¿Logrará sacar a Adelina y sus hijos de la cárcel? Sophia Loren y Marcelllo Mastroiani R

Anna Sophia Loren ahora es Anna Molteni, una mujer sofisticada y consentida por su marido, un empresario de éxito. Ella siente un segundo plato para su marido, que vive entregado al trabajo y a ganar dinero para los caprichos de Anna. Ella hoy se entretiene con Renzo, un hombre más intelectual que su marido, pero menos adinerado. A ella le gusta porque es diferente al resto. Me gustas precisamente porque eres diferente, no como estos autómatas que tengo por ahí, con la cabeza gacha todo el día ganando dinero. Escribes, eres inteligente, te interesan tantas cosas. Nunca pienso en el dinero". Anna está muy lanzada, pero Renzo no lo tiene tan claro y un accidente de coche hace que las cosas se vean de forma distinta. ¿Realmente quiere tener una aventura? Esta segunda parte se entiende como una crítica al cinismo, frivolidad e inmadurez de ciertos burgueses. Sophia Loren

Mara La actriz se convierte en Mara, una prostituta de Bolonia que recibe a los clientes en su pequeño apartamento. Tiene como vecinos a un matrimonio mayor y un día conoce al nieto que los suele visitar y se hacen amigos. Se llama Umberto y es seminarista, pero empieza a sentir 'algo' por Mara, de la que no sabe nada, ni siquiera a lo que se dedica. A la abuela del joven no le gusta este acercamiento con su vecina, temiendo que sea una influencia negativa para su nieto. Augusto Rusconi, interpretado por Marcello Mastroiani, es el más cariñoso de los clientes de la casa Mara y querrá ayudar a convencer al joven de que abandone el seminario. Sophia Loren

El famoso streaptease de Sophia En esta tercera historia vemos el famoso (y tierno) streaptease que hace Mara, el personaje de Sophia Loren, con el tema 'Abat-jour' de Henry Wright. La escena se hizo muy popular y fue la elegida para ilustrar el cartel de la película, estrenada en Italia el 21 de diciembre de 1964. Es una secuencia que forma parte de la historia del cine y curiosamente tuvo una segunda versión. Fue en 1994, en la película Prêt-à-porter, de Robert Almant, que volvió a reunir a Sophia y Marcello, como Isabella de la Fontaine y Sergio, dos antiguos amantes que se reencuentran y, al recordar viejos tiempos, vuelven a ser dos jovenzuelos que dan rienda suelta a sus deseos en una habitación. La Loren, con unos espléndidos 60 años, dejó a todos con la boca abierta al quitarse el albornoz y caminar como la mejor de las modelos hacia la cama en la que Marcello aúlla como un lobo. Ella se quita la media y la agarra con las dos manos, como hizo Gilda con su guante, antes de lanzarla a la cama, donde Mastroiani no para de aullar. La actriz rodó la escena con mucha elegancia y con la misma sensualidad que cuando era Mara y con unas piernas de escándalo. Su interpretación gustó tanto que recibió una nominación a los Globos de oro. Prêt-à-porter fue la última vez que vimos juntos en la pantalla a Sophia y Marcello. El actor murió dos años después. Sophia Loren