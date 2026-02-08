Orlando Bloom viaja a Tierra Santa en 'El reino de los cielos', la épica y bella película de Ridley Scott

Es una de las mejores películas de Ridley Scott, calificada por la crítica como épica y bella. Una gran superproducción que volvió a demostrar su maestría para el cine histórico y que muchos relacionaron con Gladiator, la cinta que el director había firmado cinco años antes y que marcó un antes y un después en su carrera. Dos películas distintas, pero unidas por una ambición visual y narrativa inconfundibles. Al final, más que elegir entre una u otra, la pregunta es: ¿quién podría resistirse a cualquiera de las dos?

El reino de los cielos, con guion de William Monahan, está ambientada en uno de los periodos más convulsos de la Edad Media. La película utiliza el conflicto religioso como telón de fondo para reflexionar sobre la tolerancia, el poder y el fanatismo. A través del viaje de su protagonista Balian, interpretado por Orlando Bloom, Scott construye un relato épico que va más allá de la batalla y el espectáculo visual, apostando por una mirada crítica sobre la guerra y el choque de civilizaciones.

Jerusalén, una ciudad con implicaciones religiosas En menos de media hora, Balian pierde a su esposa e hijo y gana un padre (Liam Neeson es Godofredo de Íbelin) con el que no contaba. Este le pide ir con él a Tierra Santa y Balian decide acompañarlo porque busca "expiar sus pescados y los de su mujer". En el camino hacia Jerusalén Godofredo muere y todos sus oficiales agonizan en un naufragio. Antes de morir, su padre le inviste como caballero y le hace prometer que defenderá al rey, que lo único que quiere es que la ciudad santa sea "un reino de conciencia, un mundo celestial". Orlando Bloom en su papel de Balian en 'El reino de los cielos'. RTVE Ya en Jerusalén, Balian se granjea amistades y rivalidades a partes iguales. Su principal enemigo es Guy de Lusignan (Marton Csokas), que aspira a convertirse en rey; sus principales aliados son el monarca Balduino IV, su hermana Sibila (Eva Green) y el mariscal Tiberias (Jeremy Irons). Los templarios como Guy y Reinaldo de Châtillon (Brendan Gleeson) solo quieren ir a la guerra contra los sarracenos, liderados por el sultán Saladino (Ghassan Massoud), que asedian la ciudad. Balduino, un rey enfermo pero muy sabio, sabe que dejar el ejército en sus manos es un grave error. Tras su muerte, nadie puede evitar que Guy ascienda al trono.

Edward Norton no quiso aparecer en los créditos Orlando Bloom en un principio se mostró reacio a leer el guion de El reino de los cielos. El actor acababa de terminar de rodar Troya —allí coincidió con Brendan Gleeson— y no quería embarcarse en una nueva película épica. Sin embargo, al descubrir que Ridley Scott iba a estar detrás de las cámaras, decidió darle una oportunidad al proyecto. Eso sí: ganó varios kilos de músculo, enfermó durante un mes y se hizo varias heridas en las manos de entrenar tanto con la espada. Edward Norton sonó para interpretar a Guy de Lusignan, pero cuando el estadounidense conoció la figura del rey Balduino quiso quedarse con ese papel. Como en ningún momento se le ve el rostro —solo un momento tras su muerte y está desfigurado—, el actor no quiso aparecer en los créditos, pero su nombre se hizo público con el lanzamiento de la película. Edward Norton en su papel de Balduino IV de Jerusalén. RTVE El reino de los cielos no solo sirvió para consagrar a algunos actores, sino para ayudarlos a conseguir otros proyectos. Fue el caso de Eva Green, que dio vida a Vesper Lynd en Casino Royale un año más tarde. Nikolaj Coster-Waldau, más conocido por ser Jaime Lannister en Juego de tronos, tiene un breve papel en la cinta de Ridley Scott.

España, también presente en la película La mayor parte de la grabación, especialmente los exteriores, tuvieron lugar en Marruecos, un país que Scott ya conocía por cintas como Gladiator o Black Hawk derribado. El rey Mohamed VI, amigo del director, proporcionó un destacamento de militares para que colaboraran en la producción de la película. Además, el equipo tuvo que hacer una réplica de la ciudad de Jerusalén en pleno desierto. La batalla por Jerusalén en 'El reino de los cielos'. RTVE España también estuvo presente en el rodaje. Por ejemplo, el Real Alcázar de Sevilla, la Catedral del Salvador de Ávila y el Palacio Portocarrero de Palma del Río (Córdoba) fueron algunos de los puntos a donde se desplazaron para grabar. Destaca por encima de ellos Loarre, una villa a media hora de Huesca. Es allí donde se recrea el pueblo francés donde vive Balian. Su castillo fue construido en 1076, en la época de las Cruzadas. De hecho, sus habitantes participaron como extras en la película. El diseñador de producción Arthur Max contrató incluso a artesanos gallegos para que crearan tejados de pizarra, paja y paredes de piedra, y añadirlos al decorado de la aldea. Destaca el vestuario de la película, firmado por Janty Yates, que logró una nominación en los premios Goya. Yates ya había colaborado con Ridley Scott en Gladiator, trabajo por el que ganó el Oscar a Mejor vestuario.