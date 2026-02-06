Hizo historia en Goya y eso que el director no quería hacerla: esta es la historia real de 'Pa negre'

Fue una sorpresa total, la sensación de la temporada. Pa negre hizo historia e hizo que el público no fuera reticente al cine en catalán. Esa sensación se trasladó a la Academia de Cine que otorgó catorce nominaciones a la cinta de Agustí Villaronga. "Ha sido una sorpresa, confiábamos estar dentro, pero no a ese nivel, sobre todo compitiendo con Álex de la Iglesia, Icíar Bollaín, Rodrigo Cortés, Iñárritu. La verdad es que estamos contentos, sorprendidos y lo estamos disfrutando", decía a RTVE.

Y llegó el gran día. El 13 de febrero de 2011 el título de la película se escuchó como triunfadora hasta en nueve ocasiones. Entre los galardones sorprendió el de Mejor película: fue la primera cinta en lengua catalana en ganar este Goya. Además, arrasó en las categorías de Mejor dirección y guion Adaptado, para Agustí Villaronga; Mejor actriz protagonista, premio que recogió Nora Navas; Mejor actriz de reparto, que ganó Laia Marull; y mejores actores revelación, para Francesc Colomer y Marina Comas.

El éxito en los Goya y en los Gaudí, donde logró quince premios, hizo soñar con el Oscar y Academia presentó Pa negre para que compitiera en la categoría de Mejor película de habla no inglesas. Pero se quedó en eso, en un sueño.

Agustí Villaronga y Nora Navas

Villaronga no quería hacer la película A Agustí Villaronga no le convenció la idea de llevar al cine la novela de Emili Teixidor, galardonada con el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya, pero la insistencia de Isona Passola, la productora con la que había trabajado en El pasajero clandestino y El mar, hizo leyera el libro con otros ojos y cambió de parecer, del no inicial pasó a un apasionado sí. Villaronga no se limitó a llevar el texto de Teixidor a la pantalla e incorporó elementos de otras obras del escritor, entre ellas Retrat d’un assassí d’ocells (Retrato de un asesino de pájaros). La película nos traslada a la Cataluña rural de 1944, cuando ya ha terminado la Guerra Civil. En el lado de los vencidos están Farriol y Andreu, su hijo, y a través de los ojos del menor conoceremos su historia: padre e hijo tienen que separarse después de que encuentren el cadáver de Dionis, el que que fuera socio de Farriol, convertido con el tiempo en su rival. Andreu se irá a vivir con su abuela e intentará descubrir quién es el asesino para salvar a su padre que es, para casi todos, el principal sospechoso. Andreu conocerá el odio, el horror, el miedo, el rencor y descubrirá los rincones más oscuros del alma humana. Será su salto a la edad adulta, en la que sabrá lo que es la conciencia, la moral y también la sexualidad. La película se promocionó con una frase tan bella como terrible: Les mentides dels grans crien petits monstres, Las mentiras de los adultos crían pequeños monstruos. Agustí Villaronga con Laia Marull y Francesc Colomer

Un reparto con actores de gran talento Francesc Colomer interpreta a Andreu y Nora Navas y Roger Casamajor a Florencia y Farriol, los padres. Completan el reparto Marina Comas, Laia Marull, Eduard Fernández, Sergi López, Lluïsa Castell, Mercè Arànega, Marina Gatell, Elisa Crehuet, Carles Suau, Jordi Pla y Pep Tosar. La crítica celebró la elección de actores y alabó su trabajo. Nora Navas, además de premios, se llevó elogios y aplausos por su interpretación de Florencia. "Realiza un impresionante y duro retrato de una mujer sufrida y sacrificada que debe anteponer a sus propios intereses los de su hijo", dijo Beatriz Maldivia en Spinof. Este reparto pudo ser diferente, pues Villaronga probó a otros actores. "Sondeamos a Candela Peña y Oscar Jaenada, pero por varias razones dijeron que no", contaba a La Vanguardia. Escena de 'Pa negre'

Significado del título En las entrevistas que concedió Emili Teixidor, fallecido en 2012, desvelaba las claves de su historia y el significado del título. "En aquellos años, muchos no comían ni siquiera pan negro, solo tenían mondas de patata", decía el escritor, para contar la miseria y la hambruna que se vivieron en esas zonas rurales. El pan negro estaba hecho con harinas de centeno o cebada, tenía mala textura y un sabor poco agradable. Era de peor calidad que el pan blanco, reservado para los que tenían dinero y se lo podían permitir. "Pan negro y azúcar rojo, y encima con cartilla de racionamiento y horas en la cola. Esto es lo único que nos habéis dado, un pan sin alma, sin virtud, muerto, como todos nosotros, como esta puta guerra que nos ha matado a todos", dice Florencia, el personaje que interpreta Nora Navas.

Rodada entre las provincias de Barcelona y Lleida Uno de los escenarios más especiales de la película es la casa en la que se queda Andreu. Se trata de El Puig de la Balma, una masía del siglo XII situada en Mura, municipio de la comarca del Bages que está en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Barcelona. Otros lugares de la provincia que vemos pertenecen a Cànoves y Samalus, L'Espunyola, Manlleu, Olot, Santa Fe de Montseny, Talamanca, Tavertet, Vic, Berga, Parque Natural de Sant Lloreçn del Munt I l'Obat. De Lleida se utilizaron los paisajes de Guixers. Roger Casamajor y Sergi López con Francesc Colomer

Del inicio y del final Pa negre tiene un soberbio arranque, rodado con mano firme y mucho oficio. Ese inicio marca el devenir de los personajes y arrastra al espectador a través de su historia. "La película nos pone un nudo en el estómago en sus primeros minutos, una escena extraordinaria la del carro y el caballo, de una crueldad insospechada. Hasta el desenlace, ese nudo se mantendrá tenso, mientras por nuestros ojos desfila una historia de maldades, traiciones, vejaciones y falsas ideologías", dice Jordi Batlle Caminal en La Vanguardia. El final es sobrecogedor, con un Andreu situado en un nuevo e inesperado lugar y con un crecimiento personal enorme, al que ha llegado tras recorrer un durísimo arco vital y emocional.