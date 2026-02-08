Sexo, grietas y 'Un amor': prepárate para la valiente película de Isabel Coixet basada en el libro de Sara Mesa

El hacerse de noche es cuando cae el peso sobre ella, tan grande que tiene que sentarse para coger aliento. Con esta frase arranca el libro de Sara Mesa que Isabel Coixet llevó al cine. Una frase que describe muy bien el estado en el que está Nat, la protagonista. Ha huido de la ciudad y se refugia en el pequeño pueblo de La Escapa. Se casero le regala un perro, pero ese gesto de aparente cordialidad esconde su verdadero carácter.

Las grietas que aparecen en su vida vida se reflejan en la casa, que necesita serias reformas, como ella. Ante la desesperación, Nat se ve obligada a aceptar la ayuda de Andreas, su vecino alemán, que le pide a cambio una inquietante proposición sexual. “Mi voluntad es siempre contar con la complejidad y con las cosas que normalmente no se cuentan. Soy consciente de que he hecho una película que no es fácil, pero tiene una ventaja: crece una vez que la ves, y la mayoría de la gente que la ha visto tiene cosas que descubrir en una segunda lectura”, decía Coixet en una entrevista con RNE.

Laia Costa

Laia Costa es Nat La película está protagonizada por Laia Costa, en el papel de Nat. Hovik Keuchkerian es Andreas, el alemán. Y Luis Bermejo interpreta al irritante casero. Con ellos vemos a Hugo Silva, que interpreta a Píter, un hippy que vive en el pueblo, y completan el reparto Francesco Carril e Ingrid García Jonsson como Carlos y Lara. El trabajo de directora y actores se vio recompensado con el aplauso de la crítica y las nominaciones a los Goya: la cinta de Coixet compitió en siete candidaturas: Mejor Película, Mejor actriz protagonista (Laia Costa), Mejor actor protagonista (Hovik Keuchkerian), Mejor actor de reparto (Hugo Silva), Mejor dirección (Isabel Coixet), Mejor guion adaptado y Mejor dirección de fotografía.

Un inesperado reparto Laia Costa, que ya había trabajado con Coixet en Foodie Love, dijo a RTVE que interpretarla fue como un regalo porque lo sintió como el papel más enriquecedor de su carrera. “Tanto a nivel profesional, como personal. Un amor rompe con el imaginario ideal del deseo femenino, de las relaciones de amor y del sexo. Nat es traductora simultánea en una oficina de mediación para refugiados y sentí que tenía que investigar qué significaba tener un trabajo así. Me di cuenta que hay un diagnóstico clínico de ese perfil de trabajador, que acarrea muchas mochilas emocionales, con un enorme peaje en cuanto a salud mental. Esto me ayudó muchísimo a la hora de ver que tenía total coherencia con las acciones que ella tenía en su vida personal". Hovik KeuchKerian

Las escenas de sexo eran necesarias Igual que en el libro, las escenas de sexo no son fruto del capricho. Pero tanto Sara Mesa como Isabel Coixet las trabajan desde un lugar delicado, con una apabullante naturalidad. Esto las hace creíbles y no chirrían en el desarrollo de la historia. La directora, consciente del material que tenía entre las manos, habló con Laia y Hovik y les ofreció la ayuda especializada de un coordinador de intimidad, una profesión que cada vez tiene más peso en el cine español y que se promovió por el movimiento#Metoo. Hovik Keuchkerian estaba preocupado por esas escenas de alta carga sexual, pero entre él y Laia hubo confianza y se trabajó con normalidad. "En caso de Coixet, las escenas de sexo nunca son de sexo, siempre estamos hablando de algo más. Cuando tú realmente te sientes sostenida y sabes que estás segura en las manos de esa directora, te libera, te olvidas, eres el personaje y juegas a lo que el personaje necesita tener en ese momento”, decía Laia a RTVE. Hovik Keuchkerian es Andreas, al que llaman 'El alemán', aunque en realidad es armenio (en el libro es kurdo). Para el actor fue toda una sorpresa la llegada del papel, que tenía poco qué ver con lo que había hecho antes. Es un personaje complejo, que mantiene una singular relación con Nat. Se necesitan el uno al otro, pero de forma distinta, pero, a pesar de eso, consiguen encontrar un punto de conexión. "La realidad es que estas dos almas se entienden follando”, decía el actor en Atención obras, de RTVE. Una escena de 'Un amor'