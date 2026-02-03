Alba Rohrwacher estrena 'Tres adioses': "Isabel Coixet es como una maga y yo la he seguido en su magia"

Este viernes 6 de febrero se estrena en España Tres adioses, la nueva película de Isabel Coixet (La librería, La vida secreta de las palabras), que protagonizan Alba Rohrwacher (La quimera), Elio Germano (La nostra vita), Sarita Chouhury (Nieve en Benidorm) y Francesco Carril (Los ilusos). Ya charlamos con la directora en el Festival de Valladolid y ahora es su protagonista, Alba Rohrwacher, la que nos habla de esta historia que se basa en Tre ciotole (Tres cuencos), el libro póstumo de la escritora y activista Michela Murgia, fallecida en 2023.

“Para nosotros Michela es una escritora muy importante –nos confiesa Alba-. Una escritora que siempre es capaz de tener una mirada sorprendente respecto a la realidad y que siempre encuentra perspectivas nuevas para hablar de las relaciones entre los seres humanos y sobre las situaciones políticas y sociales”.

“Yo la admiraba desde hace muchos años –continúa-, y había leído muchos de sus libros, aunque no este. Por lo tanto, es un honor y una gran responsabilidad poder entrar en su mundo”.

01.10 min Tráiler de 'Tres adioses', la nueva película de Isabel Coixet

“El personaje de Marta no es Michela” La película cuenta la historia de Marta (Alba Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano) que se enfrentan a la vida tras su separación. Él es un chef prometedor que se refugia en los fogones, mientras que ella empieza a notar algo más que tristeza: también tiene un serio problema de salud que la llevará a disfrutar de las cosas de una manera más intensa y avivará sus ganas de vivir sin miedo. Preguntamos a Alba si ha pensado en Michela Murgia para interpretar el personaje de Marta, ya que el libro original tenía mucho de autobiográfico: “El personaje de Marta no es Michela de ninguna manera. Aunque creo que hay dos cosas de Michela en el film. Por un lado, la forma en que la película mira la realidad, esa forma de rodar, de contar la historia que es muy parecida a la de Michela”. “Ella fue capaz de encontrar nuevas perspectivas a historias que siempre se contaban de la misma manera –añade-. Y Creo que Isabel también lo ha conseguido con su forma de rodar. Por ejemplo, creo que Isabel muestra una Roma completamente nueva incluso para los que vivimos allí. Yo vivo en el Trastévere y me maravilla cómo ha conseguido retratar esa parte de la ciudad, de forma que me ha descubierto un lugar nuevo, pero, a la vez totalmente auténtico, sin edulcorar. Para mí ha sido increíble. Por eso creo que Isabel comparte con Michela esa cierta originalidad a la hora de contar las cosas”. “Y la otra cosa que el personaje comparte con Michela es la dignidad –añade la actriz-. Algo que he intentado potenciar con mi interpretación. Pero nunca pensamos que el personaje fuera Michela, aunque sus historias tengan puntos en común”. Fotograma de 'Tres adioses' greta de lazzaris

“Marta es muy valiente” En cuanto a cómo afronta Marta esos nuevos desafíos en la vida, Alba nos explica: “Creo que Marta es muy valiente. Al principio de la película está bloqueada, llena de miedo… No sabe qué es el valor porque nunca se lo ha planteado, ya que ha preferido encerrarse en sí misma”. “Pero luego –añade la actriz-, frente a esa gran prueba a la que le somete la vida, será capaz de quitarse el velo de los ojos, de abrirse y mirar al mundo y a los demás de frente y con autenticidad”. “Así que sí, creo que es un personaje muy valiente”, concluye. Francesco Carrill y Alba Rohrwacher, en 'Tres adioses'. Bteam

“Siempre intento llegar a la verdad del personaje “Creo que la capacidad de Alba para conmovernos, con muy pocos elementos, es alucinante. También cómo pasa de la hosquedad a la ternura”, nos contaba Isabel Coixet sobre la actriz. “Cuando me preparo para interpretar a un personaje, siempre intento ir en esa dirección –asegura Alba-. Necesito sentirme auténtica con respecto a los sentimientos de mi personaje. Mi obsesión es acercarme a su verdad, porque es la única forma de poder transmitirla”. En cuanto a por qué decidió hacer la película, Alba nos confiesa: “Conocía muy bien el trabajo de Isabel Coixet y cuando mi agente me llamó para decirme que iba a adaptar la novela de Michela y que quería que yo la interpretase, nos reunimos en Roma y le dije que sí inmediatamente”. “Uno puede preguntarse qué hace Isabel adaptando una historia tan italiana, pero, como decía antes, Isabel y Michela tienen mucho en común: son liberales, libres y anticonvencionalistas. Y por eso consiguen nuevas perspectivas de las historias y son capaces de crear una reflexión alrededor de ellas”, añade Alba. Fotograma de 'Tres adioses' greta de lazzaris greta de lazzaris