'Mogambo': del verdadero origen del título y la censura española a los malos rollos con John Ford y la dentadura de Clark Gable

Se han escrito tantas cosas sobre Mogambo que podría hacerse un documental, e incluso una película, sobre lo que ocurrió detrás de la cámara durante la preparación y el rodaje. Hablamos de un clásico que no pasa de moda, una película mayúscula que reunió a cuatro grandes de Hollywood: John Ford, Clark Gable, Grace Kelly y Ava Gardner. Ambas actrices estuvieron nominadas al Oscar, Ava Gardner como actriz principal y Grace Kelly como secundaria. Fue la única vez que Gardner optó al Oscar y la primera vez que nominaron a Kelly, que lo ganaría al año siguiente con La angustia de vivir. Por Mogambo se llevó el Globo de oro

No tuvo premios, pero la película arrasó en taquilla y se ha convertido en uno de los clásicos más recordados por el público. El trío formado por Gable, Kelly y Gardner fue un imán para la taquilla y hoy sigue siendo una estupenda excusa para volver a verla y volver a disfrutarla. Pocos saben que se trata de un remake de Tierra de pasión, la película de Victor Fleming que se estrenó dos décadas antes, con Clark Gable, Mary Astor y Jean Harlow. Aquella fue en blanco y negro y Mogambo ya se rodó en Technicolor.

John Ford tenía muchas ganas de conocer África y rodar allí. El éxito de Las minas del rey Salomón, estrenada tres años antes, animó a la MGM, que no dudó en complacer al director. El equipo se instaló en Kenia, Tanzania y Uganda, pero hay que resaltar que se rodó poco en escenarios naturales y una gran parte de la película se filmó en los estudios que la MGM tenía en Londres. A pesar de esto, la película se promocionó con varios carteles que vendían una batalla de sexos y una batalla de gorilas, y por supuesto destacando la frase 'Rodada en África' y la palabra Technicolor. Luego está la historia del título.

Póster de 'Mogambo'

El significado de 'Mogambo' Se ha dicho que Mogambo significaba Pasión en suajili y no es cierto. El nombre es un capricho del productor Sam Zimbalist, que jugó con el nombre de Mocambo, el mítico club de Hollywood que es recordado por la historia de Ella Fitzgerald, a la que contrataron solo por la insistencia de la mejor clienta del lugar, Marilyn Monroe. Lo que sí es real es la pasión que vemos en esta película protagonizada por Clark Gable, Grace Kelly y Ava Gardner, un trío de estrellas que se enrollan en un triángulo amoroso que dio dolor de cabeza a los censores españoles. Aunque es más correcto decir que era una relación a cuatro bandas. Vamos por partes. Lo más curioso del remake es que, veinte años después, Clark Gable interpretara el mismo papel, el del irresistible y sexi cazador. Se cuenta que el papel se le ofreció antes a Stewart Granger, pero que 'alguien' le aconsejó que no lo aceptara porque estaría mucho tiempo separado de su esposa, Jean Simmons.

La lista de actrices que sonaron para la película Lo que no estuvo claro desde el principio fue la elección de las actrices. Se barajaron muchos nombres. La leyenda de Mogambo dice que para interpretar a Linda, el personaje que finalmente hizo Grace Kelly, se tanteó a Gene Tierney, Deborah Kerr y Lana Turner. También se llamó a Maureen O'Hara para ser Honey Bear Kelly, pero la Metro-Goldwin-Mayer impuso a Ava Gardner, algo que no gustó a John Ford y, según se cuenta, hubo momentos en los que el director tuvo un trato desagradable con la actriz. Ford tampoco se llevaba bien con Gable, que no soportaba los comentarios que el director hacía sobre su edad (tenía 51 años) y su rostro ajado. Tampoco soportaba el maltrato que, a veces, ejercía sobre Ava Gardner y llegó a abandonar el set de rodaje en protesta por su actitud. Una de las anécdotas del rodaje es que Gable tuvo una terrible infección de encías y se empeñó en volar a Los Ángeles para que le viera su dentista y así mantener su secreto a salvo: Gable llevaba dentadura postiza desde que perdió todos sus dientes por una enfermedad periodontal. Clark Gable y Ava Gardner

Ava Gardner y Fran Sinatra En la película hay una divertida escena en la que un pequeño elefante empuja a Ava Gardner, cae a un charco lleno de barro. La actriz gritó pidiendo ayuda pero Ford siguió rodando y dejó la escena en el montaje final. Ava mantenía una relación complicada con Frank Sinatra. Se conocieron en 1949, se casaron en 1951, se separaron en 1953 y se divorciaron en 1957. Sinatra viajó con ella a África para estar a su lado en el rodaje de Mogambo, pero no sabía que la actriz estaba embarazada. Se cuenta que Sinatra tuvo que volver a Los Ángeles para rodar De aquí a la eternidad y ella, tras hablar con John Ford, fue a Londres a abortar. El comunicado oficial decía que estaba ingresada porque tenía anemia.

La historia de Mogambo Clark Gable es Víctor Marswell, un cazador profesional que organiza safaris para millonarios, naturistas y cazadores. Vive entre bestias hasta que llega el animal más bello del mundo, que es como se conocía a Ava Gardner. La actriz da vida a Eloise Kelly, una cabaretera norteamericana que está dolida por el plantón que le ha dado el Marajá de Dunganore. A ellos se suman los Nordley, un matrimonio inglés formado por Donald Nordley (Donald Sinden) y su bella esposa Linda (Grace Kelly). Él es un antropólogo al que solo le interesan los gorilas y su ella es su esposa, a quien cada vez interesa más el señor Marswell. El matrimonio quiere contratarlo para que los conduzca por tierras africanas, pero él no acepta. Luego, tras descubrir que Linda está fascinada con él, acepta. Ava Gardner, Grace Kelly y Clarck Gable

Los líos de la censura Ahí comienza la pasión que abría la puerta al adulterio, algo que no estaba bien visto por la censura, que no tardó en cambiar el guion y torpemente decidió que era mejor decir que los ingleses eran hermanos, dejando así vía libre a que Linda se enamorase de Víctor Marswell. Los censores cambiaron los diálogos y no les quedó más remedio que quitar alguna escena: la del dormitorio de Donald y Linda, en la que sólo hay una cama. Se censuró una relación adúltera, pero se permitió un incesto. Pero hay más, y la trama que del guion casi se hace realidad. Se dice que Grace Kelly sintió una atracción especial por Clark Gable y que la química que había entre ellos no pasó desapercibida. Él tenía 52 años y ella 24. La prensa, ávida de romances, le preguntó directamente a la actriz. "¡Qué más puedes hacer si estás sola en una tienda de campaña en África con Clark Gable!”, dijo con mucho sentido del humor.

Las 3 versiones de Mogambo La película se estrenó en Madrid en junio de 1970, proyectándose en cines como el Palacio de la prensa, el Bilbao, el Velázquez, el Progreso, el Regio y el Liceo con su versión censurada. Cuatro años después, en 1974, se repuso corrigiendo la perversa versión de la censura, aunque sí se matizaron algunos diálogos. El caso más recordado es el que mantienen Clark Gable y Ava Gardner. Él la besa y ella le dice: "¡You’re turning into the African hotrod!”, que se puede traducir por “¡Te estás convirtiendo en el típico africano caliente!”. Pero en la versión española se escucha: “El clima de África te hace ir muy deprisa”. En España hubo que esperar mucho para escuchar la traducción buena. Exactamente 12 años.