Imanol Arias y Marisa Paredes viven una historia de amor entre migrantes y skinheads, entre odio y muerte: 'Salvajes'

Cuando Berta es una enfermera que busca la felicidad en cualquier bar y Eduardo es un inspector de policía recién llegado que está a punto de retirarse. Una noche coinciden en un local de dudosa reputación y se enamoran. Esto ocurre en Valencia, donde un joven senegalés muere apaleado. La investigación del asesinato recae en el inspector Morís y las pistas le llevan a centrarse en tres jóvenes, Lucía, Guillermo y Raúl, que son sobrinos de Berta, a los que cuida desde que quedaron huérfanos de madre. Los tres son expertos en meterse en problemas: Lucía está enamorada de un chico que forma parte de una mafia que trafica con migrantes, mientras que Guillermo y Raúl pertenecen a un grupo de skin heads.

Esta es la base sobre la que trabajó Carlos Molinero para su debut como director, que hasta entonces había colaborado en los guiones de películas como El reponedor, Flanagan solo Flanagan y Hasta aquí hemos llegado. Antes se había dedicado a las series, escribiendo guiones para producciones tan relevantes como Querido Maestro, Paco y Veva, La Fuga, el Comisario o Las aventuras del Capitán Alatriste. También de Cuéntame cómo pasó. Allí coincidió con Imanol Arias y cuando tenía su película en la cabeza supo que lo quería para interpretar a Eduardo. Para completar el reparto llamó a actores tan solventes como Marisa Paredes, que ya había tenido un affair cinematográfico con el actor en La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar.

Para el papel del inspector Morís contó con Manuel Morón, uno de los mejores actores de su generación. Los personajes de los tres jóvenes los interpretan María Isasi, Roger Casamajor y Alberto Ferreiro. A Omar, el joven senegalés asesinado, lo interpreta Emilio Buale. María Isasi, hija de Marisa Paredes, tiene uno de los papeles más complejos de la película, con escenas difíciles y arriesgadas. Era la primera vez que trabajaba con su madre y la experiencia les gustó y repitieron dos años después en Una preciosa puesta de sol.

Escena de 'Salvajes'

Goya a Mejor guion La historia pasó primero por las tablas, bajo la dirección de Gerardo Malla, con Amparo Soler Leal y German Cobos en los papeles principales. Beatriz Bergamín, Marcial Álvarez, Aitor Beltrán, Adolfo Pastor, Pablo Rivero y Eduardo Antuña completaron el reparto. Molinero elaboró el guion junto a Jorge Juan Martínez, Clara Pérez Escrivá y Salvador Maldonado, un trabajo que les brindó el Goya a Mejor guion adaptado. La película competía además en las categorías de Mejor dirección novel (lo consiguió Juan Carlos Fresnadillo por Intacto) y Mejor actriz revelación (María Isasi se quedó a las puertas, frente a Paz Vega por Lucía y el sexo). La elaboración de la película se desarrolló con el telón de fondo de las llegada de las pateras a las costas españolas y la crispación que se instaló en algunos medios de comunicación y la calle. Molinero quiso hacer una película incómoda, nada complaciente, quería que el espectador tomara partido. "No quería tranquilizar, más bien quería hacer una película agresiva hacia el público, que los señalara e involucrara, que cuando salieran de la sala sintieran que también son responsables", contaba a RTVE. El director quiso rodar en vídeo digital buscando la naturalidad y ser creíble. La película se rodó entre la Comunidad de Madrid (San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada) y la Comunidad de Valencia. Destaca la estructura, de planteamiento circular, ya que arranca con los mismos elementos con los que acaba: muerte, agresión y amor. La parte final, casi un documental, ofrece testimonios de los inmigrantes de lugares como Guinea Ecuatorial o Camerún. "Me he venido a buscar la vida por razones políticas, vine buscando una oportunidad", dice uno de ellos. Ninguno mira a cámara, lo que potencia esa sensación de naturalidad. Son: Atanasio Asumu, Jimmy Hnani, Samuel Medico, Ricardo Silé y Raúl Martínez. 11.33 min Las mañanas de RNE - Mamen Asencio - Tres sentidas despedidas a Marisa Paredes

Recordando a Marisa Paredes Cuando la película estaba en fase de postproducción, Carlos Molinero habló con Mamen Asencio de RNE sobre el rodaje y uno de los momentos del rodaje con Marisa Paredes, que ya era una de las actrices consagradas de la escena española. La icónica musa de Pedro Almodóvar se muestra aquí despojada de ese glamur que tanto fascinó al manchego. "Era un trabajo complicado, ella sola en la localización. Lo que mola comentar de Marisa es que tenía esta energía desbordante y bestial, pero era super precisa. Tiene un talento inmenso, una energía muy potente, pero lo podía controlar. Era alguien que le decías tres indicaciones y lo hacía como un robot, era perfecta. Verla trabajar era impresionante para mí y para la gente del equipo, que eran muy jóvenes, y era como ver un máster de interpretación. Marisa Paredes (estuvo nominada en dos ocasiones a los Premios Goya: como Mejor actriz de reparto en Cara de acelga (1988) y como Mejor actriz en La flor de mi secreto (1995). El cabezón tardó en llegar, y lo hizo en forma de Goya honorífico en 2018, seis años antes de su fallecimiento. Póster de 'Salvajes'