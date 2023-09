Corría 1969 cuando Walter Matthau, Ingrid Bergman, y Goldie Hawn arrasaron en taquilla y conquistaron al público con Flor de cactus, dirigida por Gene Saks, incluso Goldie Hown ganó un Oscar como mejor actriz de reparto. Cuatro décadas después, en 2011, Hollywood se lanzó con una nueva versión, Sígueme el rollo, con Adam Sandler, Jennifer Aniston y Nicole Kidman, que se pusieron a las órdenes Dennis Dugan, que ya había trabajado cinco veces con Sandler.

La película ( que puedes ver en este enlace) sigue a Danny, un cirujano plástico que miente y dice a todos que está casado para no evitar los compromisos con las mujeres. Hasta que conoce a Palmer, una joven más joven que él, con la que decide cambiar de vida. Todo se tuerce cuando ella ve su anillo de casado y Danny recurre a su asistente y sus hijos para que finjan ser su familia: su plan es simular que se divorcia para demostrar su amor a Palmer. El destino hace que todos viajen a Hawái, donde vivirán un fin de semana que terminará como ninguno de ellos había imaginado.

A todo el mundo le sorprendió que Nicole Kidman aceptara formar parte del proyecto. "Nunca me piden que haga comedia, solo películas como Rabbit Hole", se quejaba la actriz. Su presencia en Sígueme el rollo se gestó años antes, cuando la actriz visitó el plató de Saturday Night Live y Adam Sandler, uno de los miembros del equipo artístico, le dijo: "Quiero hacer de ti una actriz graciosa, lo haré algún día". Y así fue. Otro de los motivos que empujó a Kidman a aceptar el trabajo fue que la película se rodaría en Los Ángeles y Hawái, concretamente en las islas Maui y Kauai. Nicole Kidman, que tiene nacionalidad australiana y norteamericana, nació en Honolulu (Hawái), pero creció en Australia. Rodar en su país de nacimiento fue todo un regalo para ella.

Junto a las tres estrellas del cine vemos a la modelo Brooklyn Decker, como Palmer, y al músico Dave Matthews . También al comentarista deportivo Dan Patrick y al tenista Andy Roddick , que hace un cameo. En el reparto también figura Jackie Sandler , la esposa de Adam Sandler, que también es actriz y ha hecho películas como Como si fuera la primera vez y Little Nicky. Una de las curiosidades 'rosas' de la película es que Brooklyn Decker y Andy Roddick están casados y tienen dos hijos, Hank y Stevie.

Dos premios Razzie

La película se estrenó en Día de San Valentín y arrasó. El equipo contó con un presupuesto de 80 millones de dólares y recaudó 215 millones. Al público le gustó, pero los críticos no quedaron muy contentos y hubo opiniones muy distintas. "Es la película perfecta para una cita de San Valentín, pero sólo con alguien a quien odies", dijo Peter Travers, de Rolling Stone. "Una predecible y alargada farsa romántica con suficiente descaro y sex appeal para atraer al público", comentó Todd McCarthy, de The Hollywood Reporter. La Academia de Hollywood no reparó en ella, pero sí estuvo muy presente en la 32ª edición de los Premios Razzie, que la nominó en cinco categorías: Dennis Dugan ganó como peor director y Adam Sandler ganó como peor actor.

Brooklyn Decker y Adam Sandler en 'Sígueme el rollo'

