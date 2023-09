Todo empezó en 1997, con el lanzamiento de Meg: A Novel of Deep Terror (Megalodón: una novela de terror profundo) de Steve Alten. El libro sigue a Jonas Taylor, un buzo que colabora con la Armada de los EE.UU. en una misión secreta. En una de sus inmersiones ve un enorme tiburón subiendo desde las profundidades. Lo esquiva, pero el animal se zampa al resto del equipo. Nadie cree su historia, le toman por loco y ve como su vida queda arruinada. Pero cuando conoce el biólogo marino Masao Tanaka ve una salida y un rayo de esperanza. El libro fue un superventas y Hollywood, ávido de buenas historias, compró los derechos y se lanzó entusiasmado al proyecto. Pero no fue fácil. El baile de fechas de rodaje y nombres fue incesante, tanto de productores como de directores, grupo en el que sonó Guillermo del Toro.

El proyecto estaba un túnel, pero en abril de 2016 vio la luz. La prensa anunció que Jason Statham interpretaría a Jonas Taylor y se fijó el estreno para el verano de 2016. No pudo ser y la fecha se retrasó hasta agosto de 2018: nada mejor que meter miedo a los veraneantes. El director que finalmente se encargó de la película fue Jon Turteltaub y el rodaje, en Auckland Occidental (Nueva Zelanda), se alargó de octubre de 2016 a enero de 2017.

¿Qué cuenta The Meg? Durante una misión de rescate en el fondo del mar, Jonas Taylor toma una decisión con terribles consecuencias. "Hay algo ahí fuera", dice, antes de convencerse a sí mismo de que se trata de un tiburón gigante. Pero no convence a nadie más, que lo tachan de loco. Cinco años más tarde, una mujer pilota una cápsula robotizada cuando reciben una embestida. Enseguida descubre qué ha pasado. "Jonas tenía razón", grita. El megalodón tiene una fuerte presencia desde el principio, pero tardará en salir a escena. Su primera escena da pistas de cómo es y cómo se comporta, y de que tiene un gran apetito.

Reparto con una estrella Jason Statham es el gran protagonista, y quien se llevó el sueldo mayor. Junto a él vemos a Li Bingbing como la oceanógrafa Suyin Zhang; Rainn Wilson como Jack Morris, el multimillonario que financia Manz; Ruby Rose como Jaxx Herd, la ingeniera que va con ellos. El actor neozelandés Cliff Curtis, visto en Avatar, y Masi Oka, de series como Hawai 5.0, destacan en el reparto. Hay que destacar que Jason Statham se mueve en el agua como un pez: fue miembro del Equipo Nacional Británico de salto de natación durante doce años y compitió en varios torneos internacionales, entre ellos los Juegos de la Commonwealth celebrado en 1990. Su personaje se llama Jonas Taylor, igual que en la novela, y muchos ven un guiño al Jonás 'engullido' por una ballena. Jason Statham a punto de caer en las fauces del megalodón RTVE

¿Verdad o mentira? Hollywood no duda en tomarse licencias artísticas, científicas o históricas en sus películas y aquí encontramos unas cuantas. Los megalodones, hasta donde se sabe, no llegaban a medir 27 metros y se cree que los más grandes medían 20 metros. Hablamos de un depredador que vivió en todos los océanos, ya que se han encontrado dientes fósiles en los cinco continentes que datan de hace 20 millones de años. La comunidad científica lo tiene claro: es imposible que el megalodón haya logrado sobrevivir y campe hoy a sus anchas por los mares. Conoce más detalles del tiburón gigante en esta noticia. Jason Statham en 'Megalodón' RTVE

Guiños a otras películas 'marinas' Megalodón hace pequeños homenajes a películas ambientadas en el mar, desde clásicos del terror como Tiburón. Lo vemos en la secuencia en la que un niño chino le ruega a su madre que le deje bañarse en el mar. "Quiero bañarme, quiero bañarme", repite hasta hartar a su madre y conseguir su antojo. Esta escena es casi igual a la de la película de Spielberg, en la que vemos a un niño decir a su madre algo parecido. "Quiero ir al agua", dice con insistencia Alex Kinter hasta que su madre termina por ceder. En un momento de la película Megalodón escuchamos a Jonas Taylor cantar Just Keep Swimming, Just Keep Swimming, igual que hace Dory en Buscando a Nemo. Jason Statham huye de los tiburones en su moto de agua en 'Megalodón' RTVE