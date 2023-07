Esther Williams ya era una gran estrella cuando rodó Million Dollar Mermaid, que en España se tituló como La primera sirena. Llevaba una década rodando en Hollywood, con 18 películas a sus espaldas y dos grandes éxitos Escuela de sirenas y La hija de Neptuno. La película se estrenó el 4 de diciembre de 1952 en el famoso Radio City Music Hall de Nueva York y antes de terminar el año había estableció un récord: una recaudación bruta de 184 000 dólares en una única sala. Fue otro gran éxito para la actriz y un buen negocio para la MGM. Esto les empujó a hacer una secuela, pero el proyecto nunca se llevó a cabo.

"Es demasiado glamurosa"

Esther Williams es Annette, ya de mayor, y se cuenta que la actriz Virginia Mayo también estuvo interesada. La auténtica Annette Kellerman no tenía un buen concepto de la MGM, pero cuando conoció a la nadadora se implicó de lleno. "Me di cuenta de que ella realmente quería hacer la historia de mi vida. Nunca hubiera pensado en ella para el papel. ¡Creo que es demasiado glamurosa para el papel! Creo que, de verdad, es demasiado hermosa. Preferiría haber visto a Metro-Goldwyn-Mayer elegir a una nueva actriz, tal vez una chica australiana, en el parte. No creas que me estoy quejando", dijo. Otro de los puntos rojos fue la elección del actor para interpretar a Jimmy. Anette quería a Glenn Ford. "Es lo más cercano que se me ocurre a mi querido esposo: no demasiado glamuroso". Pero no lo logró. La MGM apostó por Victor Mature, que estaba en la cima del éxito tras hacer Sansón y Dalila.