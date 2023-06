Está considerada una de las mejores películas de todos los tiempos y uno de los mejores musicales de la historia de Hollywood. Un americano en París, dirigida por Vincente Minelli, es un canto a la vida, al amor y la música, y tanto el público como la Academia de cine la recibieron con alegría. La película recaudó 6 millones de dólares y logró ocho nominaciones al Oscar, de las que ganó en seis categorías: mejor película, mejor historia y guion, mejor fotografía en color, mejor dirección de arte en color / Decoración de escenario, mejor partitura musical y mejor color en diseño de vestuario. Pero el equipo echó en falta los premios importantes, entre ellos el de mejor director: George Stevens, director de Un lugar en el sol, se lo arrebató a Minelli.

Gene Kelly no logró nominación, pero Hollywood le concedió ese año un Oscar honorífico por su versatilidad como actor, cantante, bailarín, director y coreógrafo y por su aportación al género musical.​ Su fama creció como la espuma y al año siguiente creció todavía más con Cantando bajo la lluvia. Durante unas vacaciones en Paris, Gene Kelly se había prendado, profesionalmente hablando, de una joven francesa llamada Leslie Caron y la propuso para ser su pareja artística en la película: era mejor opción que tener a una actriz norteamericana interpretando a una francesa.

Argumento de la película

Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Jerry Mulligan, que antes de ser soldado era pintor, decide no volver a Estados Unidos y quedarse en París. Comparte piso y aunque pinta mucho no vende nada. Su situación no es buena, pero un día conoce a una millonaria norteamericana que se compromete a ayudarlo. Ella valora su trabajo y le dice que tiene mucho talento, pero pronto descubre que desea algo más. A la vez, Mulligan conoce a Lise Bouvier, una bella dependienta de la que se enamora. Pero ella está comprometida con un cantante de cabaret.