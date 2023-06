Retrato de una mujer en llamas es una de esas películas que logran un éxito silencioso, ganando adeptos día tras día dentro y fuera del colectivo LGTBIQ+. De la cinta de Céline Sciamma se ha dicho de todo, y todo bueno. Se analizan su impacto en la historia del cine actual por su novedosa forma de abordar el amor entre mujeres y su obsesión por evitar la cosificación del cuerpo de la mujer. "Es un manifiesto sobre la mirada femenina", dice la directora. La película rompe con estereotipos, desterrando la violencia y el vampirismo con los que a veces se dubuja a los personajes. Y también evita cualquier trazo que pueda invitar a mirar a la mujer como un objeto sexual.

El ritmo lento, muy bien medido, permite hacer un retrato intimista de los personajes y el guion es sublime, sobre todo en las escenas en las que Marianne y Héloïse se miran de cerca y verbalizan sus pensamientos. La banda sonora de la película brilla por su ausencia y la directora ambientó su historia con los sonidos de la naturaleza o los que surgen en las estancias, como el sonido del lápiz deslizándose sobre el papel o el roce del tejido de un vestido.

Las actrices Noémie Merlant y Adèle Haenel interpretan los papeles protagonistas, Marianne y Héloïse . Junto a ellas vemos a Luana Bajrami que hace el personaje de Sophie, la criada. En el reparto destaca Valeria Golino , que interpreta a la condesa, la madre de la joven casadera. Golino es una de las actrices italianas más conocidas dentro y fuera de su país, que ha trabajado en Hollywood en películas tan conocidas como Rain Man, Leaving Las Vegas o Four Rooms. Es, además, una de las más aclamadas del cine europeo y ha ganado premios importantes como el David di Donatello por La guerra di Mario o La Copa Volpi de Venecia por Per amor vostro.

La película traza un paralelismo entre la historia que viven las protagonistas y la historia de Orfeo y Eurídice , y en una escena vemos a Héloïse, Marianne y Sophie leyendo la obra de Ovidio: Después de perder a su amante Eurídice, Orfeo tiene la oportunidad de recuperarla de entre los muertos, con la condición de que no se gire a mirarla hasta que salgan del inframundo. Orfeo no se puede resistir: se gira, la mira y ella desaparece para siempre. Marianne interpreta este mito como la elección de Orfeo de quedarse solo con el recuerdo de su amante e inmortalizarlo a través de la poesía . "No decide como un enamorado sino como un poeta", dice. Héloïse, en cambio, cree que Eurídice podría haberlo provocado a Orfeo. "Quizá fue ella quien le dijo: ¡Gírate!". Si cambiamos los nombres del mito por los de las protagonistas de la película y la poesía por la pintura entendemos mejor Retrato de una mujer en llamas. Y sobre todo el momento de la despedida, cuando tras un fugaz abrazo Héloïse sale detrás de Marianne y le dice: "¡Gírate!".

Música y final explicado (spoiler)

La película tiene una pequeñísima banda sonora, pero la música tiene un papel importante: el coro de mujeres cantando a capela Fugere non possum junto a la hoguera es embriagador y envuelve el momento que da título a la película. Sciamma juega con los sonidos y los silencios, y utiliza El verano, de Las cuatro estaciones de Vivaldi, en dos momentos concretos. Primero la toca Marianne en el viejo piano que hay en la casa, creando uno de los primeros momentos de intimidad entre las dos mujeres.

Luego tiene un protagonismo especial al final de la cinta. Marianne acude al teatro y cuando se sienta en el palco ve a Héloïse entre el público. La dos están solas, pero separadas por el patio de butacas. "Ella no me vio", dice la voz en off para dar paso a los acordes de Vivaldi y emocionan a una Heloïse, que en ese momento, con los ojos cerrados, quiere volver a ver a la mujer que, sin que ella lo sepa, la está mirando. Las lágrimas se le escapan de los ojos mientras intenta que el corazón no se le salga del pecho.