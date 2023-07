El último programa: Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma | Ver ahora

En la última (y polémica) lista de las mejores películas de la historia del cine realizada por la prestigiosa revista de crítica cinematográfica “Sight & Sound” solo entraron dos películas del Siglo XXI en el TOP 50 de la misma: Mulholland Drive (2001) de David Lynch, puesto 8, y Retrato de una mujer en llamas (2019), de Céline Sciamma, en el puesto 30, siendo la más moderna de la lista. Cuarto largometraje de la realizadora francesa en una carrera donde no existen pasos en falso, Retrato de una mujer en llamas es ya un clásico moderno, una de las películas románticas más emocionantes y delicadas de la historia del cine, a la altura de tótems del género como Breve encuentro (1945) de David Lean, Los puentes de Madison (1995) de Clint Eastwood y Deseando amar (In The Mood For Love) de Wong Kar-Wai. Además, para celebrar el mes del orgullo LGBT+, los integrantes de EL ÚLTIMO PROGRAMA, Alejandro G. Calvo, Marta Medina y Alberto Lechuga recomendarán sus dos películas queer favoritas del Siglo XXI.