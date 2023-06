Mujer blanca soltera busca es el título de la película de Bridget Fonda y Jennifer Jason Leigh en la que la protagonista buscaba compañera de piso. Pero nos valdría para la historia de María de las Montañas Enríquez Conde, el personaje que Leticia Dolera interpreta en Requisitos para ser una persona normal, cinta que además firma como directora y guionista. La película hace un retrato amable y naïf de los Millennials o Generación Y, tirando del humor para reírse de tópicos y estereotipos.

María y Borja no son gente extraña, no son raros, son más normales de lo que ellos creen. Por eso se hacen querer y empatizamos con ellos. Son muchos los jóvenes que se pueden identificar con ellos, aunque no todos hayan vivido la experiencia del 'horno irlandés'.

Manuel Burque en 'Requisitos para ser una persona normal' RTVE

Argumento de la película María de las Montañas (si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma) tiene 30 años y 30 motivos para deprimirse. Su vida tiene muchas carencias y para ser normal tiene una lista de deseos muy básicos: trabajo, casa, pareja, vida social, aficiones, vida familiar, ser feliz. "La gente conecta con esta peli porque todos alguna vez nos hemos sentido fuera de lugar, ¡Todos hemos sido María de las Montañas! Y lo que quiero decirles es, ¡oye, que no estáis solos en el barco", decía Dolera en una entrevista con RTVE. Silvia Munt, una de las veteranas en 'Requisitos para ser una persona normal' RTVE

Reparto: veterananos y nuevos rostros Junto a Leticia Dolera vemos a actores noveles y a veteranos de cine español, como Silvia Munt y Carmen Machi. Además, un batallón de 'chavales' como Manuel Burque, Miki Esparbé, Alexandra Jiménez, Nuria Gago, David Verdaguer e Irene Visedo. Un grupo de actores que, desde que hicieron esta película, han tenido un recorrido profesional muy destacado, tanto en películas como en series de televisión. Leticia Dolera, interpreta y dirige 'Requisitos para ser una persona normal' RTVE

Buenas críticas y premios La película, que Dolera califica como "un femenino, pop y un poco naïf", tuvo una buena acogida. Arrasó en el Festival de Málaga, donde logró cinco premios (entre ellos, la Biznaga de Plata a la mejor fotografía, mejor montaje y mejor guionista novel), y logró tres nominaciones a los Premios Goya: mejor director novel, para Leticia Dolera; mejor actor revelación, para Manuel Burque; y mejor montaje, para David Gallart. A destacar también el vestuario de la película, hecho por la firma española Dolores Promesas. "Dolera no sólo confirma la buena mano tras la cámara que apuntaban sus cortos y su pericia con los actores. También desarrolla un universo singular, una voz propia, coherente con su mensaje de celebración de la diferencia, y equilibra el 'buenrollismo' chisposo y tronchante con la profundidad de su discurso", dijo la revista Fotogramas. Leticia Dolera y Dolores Promesas El vestuario de 'Requisitos para ser una persona normal'... Ver ahora Rafael Muñoz, de La vida al Bies de rtve.es, entrevista a Leticia Dolera y a Alicia Hernández, directora de Dolores Promesas, firma que ha hecho el vestuario de la actriz en 'Requisitos para ser una persona normal'.