Spider-Man: lejos de casa es una de las mejores películas que se han hecho sobre el hombre araña, ¡y una de las más divertidas! Cuenta además con un gran atractivo visual y es que la acción se desplaza de Norteamérica a Europa. Se estrenó en el verano de 2019 y arrasó en taquilla, algo que hizo muy feliz a los productores: costó 160 millones de dólares y se recaudaron 1132 millones. Es una película repleta de curiosidades y anécdotas, y es la primera cinta de Marvel Studios sin un cameo de Stan Lee, que murió meses antes, el 12 de noviembre de 2018. ¡¡Atención!!: Hay que esperar a que terminen la primera tanda de créditos finales para ver otro fragmento de la película y luego esperar a que acaben el resto de créditos para ver otra secuencia.

Qué cuenta la película "Necesito estas vacaciones, necesito un respiro", dice Peter Parker a su tía May antes de cerrar la maleta para viajar a Europa. La maleta lleva las letras BFP, que son las iniciales de Benjamin Franklin Parker, el tío Ben de Peter Parker. El protagonista coge un vuelo con todos sus compañeros, entre ellos sus amigos MJ y Ned. Pero el sueño de Peter se desvanece demasiado pronto: Nick Furia se pondrá en contacto con él, ya que tendrá que evitar el ataque de unas criaturas que están destrozando las ciudades más bellas del continente europeo, empezando por Venecia. ¿Se habrá llevado el traje de Spider-Man en la maleta? Zendaya es MJ en 'Spider-Man: lejos de casa'. Europa Press

Quién es quién Estos son los personajes principales: Tom Holland interpreta a Peter Parker y Spider-Man, Jake Gyllenhaal es Quentin Beck y Mysterio, Samuel L. Jackson es Nick Fury, Zendaya da vida a Michelle "MJ" Jones y Marisa Tomei es la tía May. Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon y Martin Starr completan el reparto como Maria Hill, Happy Hogan, Julius Dell, Ned Leeds y el señor Harrington. Tom Holland se ha puesto el traje de superhéroe en seis ocasiones: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Lejos de casa, Spider-Man: No Way Home, Capitán América: Civil War , Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Venecia es atacada por un monstruo de agua en 'Spider-Man: lejos de casa' Europa Press

Rodando en Europa El avión en el que viaje el grupo aterriza en Venecia, pero dadas las circunstancias se desplazan a Praga. Pero el rodaje no fue en orden cronológico. El equipo empezó a grabar el 2 de julio de 2018 en el Reino Unido, concretamente en Hertfordshire. Algunos de los interiores que vemos localizado en Venecia se rodaron en el estudio de Leavesden, donde se recreó la ciuda italiana. Los exteriores reales se hicieron en Londres, como la Torre de Londres, la estación de St. Pancrass, el rascacielos The Shard, Holland Park School, los Jardínes Airlie Gardens, Alexandra Palace Theatre, Alexandra Palace Way y el barrio de Muswell Hill. En Praga se utilizó el Puente de Carlos y su imponente Ópera Estatal y en República Checa se rodó en el centro de Liberec. No todo es real: la escena del campo de tulipanes de los Países Bajos se rodó en un campo de hierba en Inglaterra donde se 'plantaron' de forma digital dos millones de tulipanes de color rosa, amarillo y naranja. Misterio ante las ruinas de Belchite(Zaragoza)

Rodaje en España Cuando Hollywood rueda fuera de sus dominios suele hacerlo en el más absoluto secreto, aunque no siempre lo consigue. No es lo mismo rodar en Barcelona o Madrid que hacerlo en un lugar menos transitado y por eso el paso del equipo de la película por Belchite no resultó tan mediático. Esta localidad aragonesa, de aspecto fantasmal, quedó destrozada tras un bombardeo de la Guerra Civil, pero sus ruinas sirven como escenario para contar otro tipo de historias. La iglesia de San Martín de Tours, la iglesia de San Agustín y la calle Mayor son el escenario del enfrentamiento entre Nick Furia y Mysterio. Peter Welter, productor de la película, ha contado que este lugar era perfecto para la película y, gracias a los novedosos efectos especiales, Belchite se convirtió en la ciudad del Norte de Europa. En Belchite se han rodado películas como Las aventuras del barón Munchausen, El laberinto del fauno e Incierta gloria. Spider-Man vuelva ahora sobre Europa