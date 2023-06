"Yo he sido pobre, pero no es lo mío", dice una voz en off. Habla una mujer, y es ella quien nos mete de lleno en la película. "En el mundo hay dos clases de personas: las que cogen y a las que les quitan, los depredadores y las presas, los leones y los corderos. Y yo no soy un cordero. Soy Marla Grayson, y soy una puta leona". El misterio rodea a nuestra protagonista, de la que ya sabemos algo, pero tarda en dejarse ver. I care a lot (Descuida, yo te cuido) es la última película de Rosamund Pike y uno de sus mayores éxitos. Su interpretación ha recibido unas críticas excelentes y se llevó el Globo de Oro a mejor actriz.

La brillante Banda sonora

Marc Canham se encarga de la banda sonora de la película, envolviendo la historia con música electrónica, que aporta ritmo a muchas secuencias y potencia las escenas de acción. "La arrogancia brillante y juguetona inicial de la partitura refleja el Sueño Americano", dijo el compositor en la presentación. Pero hay otros temas. Destaca el que se utiliza para el arranque de la película, un potente Death In Vegas, que interpreta Dirge. También, Sunday Will Never Be The Same, la famosa canción que la banda Spanky & Our Gang lanzó en 1967, y Blood On The Motorway, de Dj Shadow. Para el trailer oficial se contó con la canción Kitty Kitty, de De Staat.