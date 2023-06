Espía enigmática, heroína romántica, estafadora sin escrúpulos… Versátil como pocas, Rosamund Pike se ha ganado el favor del público y la crítica haciendo gala de una gran habilidad para transformarse en mujeres radicalmente distintas. No hay papel que se le resista, su talento no entiende de géneros. Lo mismo actúa en una película de James Bond que en otra de Johnny English. Ha estado nominada al Oscar y también al Globo de Oro, galardón que se ha llevado en una ocasión gracias a su trabajo en I Care a Lot, pero su carrera no empezó en el cine, sino en el teatro.

Única hija de dos cantantes de ópera, Julian Pike y Caroline Friend, pasó la infancia entre bastidores, observando a sus padres dar vida a grandes personajes. "Ver a mi madre interpretar La viuda alegre -es una ópera maravillosa- me picó el gusanillo. Ella llevaba una boa y una gran peluca y estaba impresionante, como una estrella de cine, pensé", confesó una vez a The Guardian. Lejos de inclinarse por hacer de la música su profesión, siempre tuvo muy claro que quería ser actriz. La música, eso sí, la ayudó a conseguirlo: para unirse al National Young Theatre y reunir el dinero necesario para pagar la cuota del curso, decidió tocar el chelo en Trafalgar Square.

Chica Bond en su primera película Con 17 años protagonizó Romeo y Julieta para la compañía y debutó en televisión mientras estudiaba Literatura inglesa en Oxford. Participó en una adaptación de la BBC de la novela A Rather English Marriage, también en otra de Esposas e hijas, pero su primer gran papel llegó al graduarse, cuando consiguió formar parte de la saga de espías más famosa del mundo, James Bond. Era su primera vez en el cine. Rosamund Pike dio vida a Miranda Frost en Muere otro día, la última película de Pierce Brosnan como James Bond. También salían Judi Dench, Madonna o Halle Berry, que acababa de ganar un Oscar. "Desde que me monté por primera vez en coche para ir a la audición, en un Jaguar, pensé: 'Esto es como una alfombra mágica hacia una nueva vida'", aseguró la actriz años más tarde a Entertainment Weekly. Efectivamente, así fue. Rosamund Pike como Jane Bennet en 'Orgullo y prejuicio' En 2005 estrenó Orgullo y prejuicio, la versión cinematográfica más querida por los fans de Jane Austen, en la que interpretó a Jane Bennet. En el rodaje se reencontró con Simon Woods, su exnovio (que casualmente daba vida a Charles Bingley, su enamorado en la ficción), y se enamoró de Joe Wright, el director de la película. Estuvieron cuatro años juntos y llegaron a comprometerse, pero la boda nunca llegó a celebrarse.