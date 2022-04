¿Conoces a todos los James Bond de la historia?

En ‘Saber y ganar’ recordamos una de las sagas cinematográficas más populares de la historia: las que protagoniza James Bond. Las cintas, basadas en el personaje creado por el escritor inglés Ian Fleming, son objeto de admiración y han dado pie a la creación de un universo ficticio con sus propias normas y en el que diversos rostros han interpretado al famoso agente secreto.

El primero en ponerse en la piel de 007 fue Sean Connery, el legendario actor que más tarde ha sido sustituido por otros cinco intérpretes más. Y es que James Bond ni muere ni pasa de moda y una de las grandes dudas actuales es la de quién será el próximo en dar vida al espía después de que Daniel Craig haya dejado libre el puesto. ¿Conoces a todos los actores que se han convertido en el agente más famoso del cine?

En 1971 el actor escocés, tras haber dejado el personaje, volvió a interpretarlo en ‘Diamonds Are Forever’, la última vez que lo hizo de forma oficial. Y es que en 1983 protagonizó una nueva versión de ‘Operación Trueno’, ‘Nunca digas nunca jamás’, producida por Warner Bros. Como curiosidad, decir que Sean Connery fue el James Bond más alto con sus 1,89 metros de altura .

Le tocó el duro papel de sustituir a Sean Connery cuando este, harto del personaje y con ganas de no encasillarse, lo abandonó. George Lazenby ha sido el actor más joven en dar vida a James Bond ya que contaba con tan solo 29 años cuando lo hizo en la película ‘Al servicio secreto de su majestad’. Al público no le gustó el cambio y por eso Connery regresó, a regañadientes, a principios de los 70.

Muchos le consideran el mejor James Bond de la historia y el papel cayó en sus manos después de que se barajase la opción de que lo interpretase Mel Gibson. Este Bond de los 90 fue el primero que fue capturado y torturado por sus enemigos. Protagonizó cuatro partes de la saga: ‘GoldenEye’, ‘El mañana nunca muere’, ‘El mundo nunca es suficiente’ y ‘Muere otro día’. Esta última no la iba a interpretar Brosnan y se pensó en Russell Crowe quien finalmente tuvo que rechazar el papel para rodar ‘Gladiator’.

6. Daniel Craig

El actor británico ha sido el último James Bond del cine y para quien todavía no se tiene sustituto oficial. Muchos no le creyeron digno del papel por su altura, 1,78cm, siendo el artista más bajito que ha dado vida al agente (aunque también es más musculado). Las películas que ha protagonizado Daniel Craig han sido ‘Casino Royale’, ‘Quantum Of Solace’, ‘Skyfall’, ‘Spectre’ y la recientemente estrenada ‘Sin tiempo para morir’.