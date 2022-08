Fernando Alonso es aparentemente el piloto perfecto para la próxima escudería de Aston Martin. y la noticia de su fichaje está causando una gran conmoción en el mundo del deporte. Hablamos de un coche mítico, un icono de estilo y del cine que está estrechamente relacionado con el tipo más cool de la gran pantalla: James Bond. La firma de coches se creó en 1913 y es tan británica como el agente 007 con licencia para matar. El agente del MI6 creado por Ian Fleming siempre presume -tanto en las novelas como en la gran pantalla- de ponerse a los mandos de los mejores coches de la compañía. La saga cinematográfica empezó con Dr. No. Se estrenó en 1962, pero hubo que esperar hasta 1964 para ver al agente secreto al volante de uno de sus autos. Fue en la tercera entrega, Goldfinger, que dio gran protagonismo al modelo DB5. Un clásico atemporal que volvía a aparecer en la siguiente película, Operación Trueno. En aquel entonces, todavía disfrutabamos del 007 original, encarnado por el añorado Sean Connery.

Daniel Craig es el último Bond, por ahora

El príncipe Carlos de Inglaterra junto a Daniel Craig en el set de rodaje de 'James Bond: No time to Die' (2021) GTRES GTRES / Chris Jackson

En 2006, Daniel Craig tomó las riendas, convirtiéndose en la última versión hasta el momento del icónico personaje. Desde entonces hemos visto Aston Martin en todas las películas. El modelo DBS se mostró en Casino Royale, estrenada en 2006, y en Quantum of Solace, que llegó a a las salas en 2008. En Sprectre, estrenada en 2015, debutaba el modelo DB10, mientras que la última película hasta el momento No time to die, que vimos en 2021, se llevaba la palma mostrando más de cuatro modelos, entre los que se incluían el DBS Superleggera y el Valhalla.