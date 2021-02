Â¿Por quÃ© odiarÃ¡s y amarÃ¡s a Marla Grayson, la prota de 'I care a lot'?

Quien haya visto I Care a Lot -traducido al español como Descuida, yo te cuido- puede que le parezca increíble que el film esté basado en hechos reales, pero lo está. Porque historias como la que cuenta la película que podrás ver en Netflix suceden casi a diario en todo el mundo. En palabras de su propio director: "Es cierto el hecho de que hay muchos de estos guardianes depredadores que velan por personas vulnerables y ancianas, y de alguna manera los atrapan en esta tutela y básicamente desgarran su vida. Las verdaderas historias de su vida son realmente desgarradoras y horripilantes, así que desafortunadamente, sí, sucede“.

Blakeson descubrió que esas historias horribles son bastante frecuentes. Entonces, comenzó una ardua investigación sobre el tema del cuidado de las personas mayores y vulnerables, lo cual le llevó a hacer esta película. Aunque no se basa en una historia real concreta, pues no quería contarlo desde la perspectiva de la víctima, creyendo que sería “insoportablemente horrible”. Por lo que decidió contar la historia desde la perspectiva del culpable. Algo a lo que no estamos tan acostumbrados. Así nació la protagonista y antagonista del film, la gran Marla Grayson, alguien a quién odiarás y amarás casi a partes iguales.

La primera parte de la película, probablemente la más real, empieza como una crítica muy perspicaz hacia el capitalismo tadío en el que estamos inmersos. En palabras de Marla: "En esta sociedad hay lobos y corderos. Yo soy la loba".

¿Qué cuenta la película? Cuenta la historia de Marla Grayson (interpretada de forma magistral por Rosamund Pike) y Fran, su socia y amante (interpretada por Eiza González). Entre las dos, aunque la que tiene un mayor peso en esta historia es sin duda Marla, se dedican a estafar a ancianos para dejarlos completamente sin blanca. “voy a ver I Care a Lot otra vez por el plot

¿Cómo lo hacen? Sobornos, mentiras, personal médico y empresarios implicados... Marla parece no tener escrúpulos y hará todo lo que esté en su mano para conseguir la tutela legal de personas mayores con dinero, sin apenas familia y con pocos años más de vida. A menudo, es la doctora de los ancianos quien hace de primer filtro. Es decir, la médico le informa sobre los pacientes de los que puede sacar más provecho y luego, ella testifica ante el jurado que no pueden valerse por sí mismos, el juez los declara incapaces de cuidarse solos, y de inmediato, pasan a ser tutela de Grayson que consigue extraerles la fortuna que han acumulado a lo largo de toda su vida. Para ello, Marla se encarga de aislar completamente a sus víctimas. Priva a los ancianos de cualquier contacto familiar o cercano, después los ingresa en un asilo para poder sacarle todos sus bienes sin que puedan hacer nada. Hasta el momento parece que todo le estaba saliendo rodado: había montado su propia empresa, ganaba todos los juicios a los que se presentaba y en su vida personal su relación con Fran (su socia) iba muy bien. Pero todo se tuerce cuando caen en el objetivo erróneo: la señora Peterson. Una elección que llevará a la protagonista a enfrentarse cara a cara contra la mafia. En el papel de mafioso está el actor de Juego de Tronos: Peter Dinklage. Otro aliciente más para verla, aunque quizás esta segunda parte de la película es la que puede parecer mucho menos real.