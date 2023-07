Hollywood encontró un filón en el cine de aventuras con elementos de fantasía o ciencia ficción, y tras el gran éxito de Star Wars buscó nuevos productos para atraer a las salas a un público joven y rebelde que se identificaba con estos nuevos héroes. Conan, el bárbaro era perfecto, pero trasladar su historia del comic al cine era una tarea difícil y tuvieron que pasar casi diez años para lograrlo. El promotor fue el productor Dino de Laurentis que era un apasionado de este género cinematográfico y había producido películas como King Kong (la versión con Jessica Lange), Orca, la ballena asesina y Flash Gordon. Para rodar Conan, el bárbaro se contrató a John Milius, que escribió el guion junto a Oliver Stone.

El papel del villamo Thulsa Doom fue para James Earl Jones, una estrella de Hollywood con una voz portentosa, perfecta para interpretar a Darth Vader en Star Wars y a Musafa en El rey León. Pero para estrella, Max von Sydow. El famoso actor ya era una institución en el cine cuando se metió en la piel del rey Osric: había hecho El exorcista, Evasión o victoria y Flash Gordon. Con ellos vemos a Sandahl Bergman , que tiene el honor de haber participado en dos películas míticas: All That Jazz y Xanadú . Por su interpretación de Valeria en Conan, el bárbaro se llevó varios premios, entre ellos el Globo de oro como actriz revelación. Al rodarse en España se contó con un gran número de extras, pero lo más interesante fue el actor que interpreta a Conan de niño.

Jorge Sanz, el pequeño Conan

Cuando Jorge Sanz hizo de Conan tenía 12 años, pero no era un novato en el cine. Con tan solo nueve años había rodado La Miel, de Pedro Masó, y luego hizo Los locos vecinos del segundo, El canto de la cigarra, Dos y dos cinco, Dos pillos y pico y Crónica del alba. Valentina. Estuvo a punto de ser Tito en la serie Verano azul, pero sus padres no le dejaron por que el rodaje duraba mucho tiempo.

"Me presenté al casting de Conan porque mi madre vio un anuncio en el periódico y no sabíamos si era para un anuncio de galletas o qué. Éramos 400 niños, con sus respectivas 400 mamás. Cuando ya me iba, saliendo por el portal, ya en la calle, apareció la gran actriz Amelia de la Torre, la gran actriz que estaba también en la película: '¿Pero le han hecho ya prueba de cámara? Ah, no. ¡Pues ven!', dijo. Así lo recordaba el actor en el programa 'Aquí la tierra', de RTVE, donde reveló que le cogieron porque era muy fotogénico. "La gran historia es la del chaval que ya tenían elegido". El actor comparte planos con Nadiuska, una de las actrices míticas del cine de destape.