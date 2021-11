Las tres edades de Conan en un cómic de autores españoles

Este 2021 se cumplen 50 años de la llegada de Conan a los cómics. Fue en Marvel, en 1971, a donde ha regresado hace poco y que tiene los derechos del personaje en Estados Unidos hasta 2031. Pero en Europa la cosa cambia, porque ya han pasado más de 80 años de la muerte de su autor, Robert E. Howard, lo que quiere decir que cualquiera puede escribir aventuras de Conan. Estos últimos meses se ha publicado Conan: Sangre Bárbara (Karras Cómics), de El torres y Joe Bocardo, y pronto llegarán otros títulos. Pero hoy nos fijamos en Conan de Cimmeria (DQómics), de tres autores extremeños: el guionista Ángel G. Nieto, el dibujante Julio Rod y el colorista Esteban Navarro.

Preguntamos a Ángel G. Nieto cómo es esta versión de Conan que nos presenta tres aventuras de un conan anciano, un Conan pirata y un Conan joven e inexperto: "La versión que hemos querido hacer, es la más cercana a las descripciones de Howard, es decir, el tipo inteligente, pendenciero, ágil de mente y cuerpo. La vestimenta describirla (y dibujarla en caso de Julio) tal y como él lo hacía en sus relatos. En cuanto a si nos basamos en la original de Howard, evidentemente hacemos lo posible para que así sea, tanto estéticamente como en su narrativa".

Los tres relatos se basan en conocidas historias de Conan, como nos cuenta Ángel: "Los relatos de este cómic son originales creados por mí, pero evidentemente basados en el mundo creado por Howard y más concretamente relacionado con La hija del Gigante Helado, para recrear la primera, en la senectud del personaje".

"La segunda historia, en su juventud, está ambientada en su Cimmeria natal, poco antes de La hija del Gigante Helado, y posterior al asalto a Venarium, donde los Aquilonios habían invadido el sur de Cimmeria. Por último, en su madurez, cuando Conan fue pirata en la costa zíngara occidental".

"La idea es, escribir historias inconexas y salteadas en el tiempo en diferentes momentos de la vida del personaje, tal y como lo concibió REH en origen. Y con respecto a la pregunta sobre si son etapas clave en su vida, podríamos decir que sí, al ser las "tres edades" del hombre (juventud, madurez, senectud), más que serlo de la propia vida de Conan".

Un cómic casi sin diálogos

Una de las cosasa más sorprendentes del cómic es que casi no hya diálogos. "He preferido hacer una narrativa parecida a la que Howard hacía en sus relatos -confiesa Ángel-, aunque evidentemente adaptadas al mundo del cómic. En los casos en los que no hay cuadro de diálogo o bocadillos, directamente hemos optado por el silencio o la onomatopeya, sobre todo en la acción, muy abundante por cierto en todo el álbum, con el objetivo de evitar que el lector se aburra o agobie con demasiada información y texto".

Conan lleva 50 años en los cómics y ha habido versiones memorables. Preguntamos a Ángel si esas versiones les han influído de alguna manera: "He "borrado" mentalmente la prosa anterior (sobre todo de los cómics), para - de manera intensa -, "pensar" como lo hubiera hecho el autor original, con el objetivo de producir unas historias tal y como las pudiera concebido el propio Howard (al menos intentarlo). Visualmente a Conan, siempre lo he imaginado en mi cabeza con la cara de la versión que ilustró Frazetta, pero con un cuerpo diferente, como lo dibujó Neal Adams en los 70, alto, ágil y poderoso".

El dibujante Julio Rod está de acuerdo con Ángel: "Creo que es una versión normal, más cercana al dibujo de Neal Adams que al de John Buscema (el dibujante que ilustró más aventuras del Bárbaro y al que muchos consideran su autor definitivo). Hemos intentado darle un aspecto más humano".