'Sangre Bárbara', un cómic de Conan con sello español

Conan, el mítico personaje creado por el escritor estadounidense Robert E. Howard, cuenta ya con una historia imaginada, dibujada y coloreada exclusivamente por artistas españoles, Sangre Bárbara (Karras cómics), de la que se ha efectuado una primera tirada.

El malagueño Juan Antonio Torres, guionista y editor de tebeos con larga trayectoria y más conocido en este campo por El Torres, es el artífice del guión que ha dado nueva vida al personaje en una trama madura y oscura que, según ha explicado en una entrevista con Efe, abre nuevas perspectivas sobre su identidad.

Junto a El Torres han colaborado el dibujante gaditano Joe Bocardo -ambos ya habían trabajado juntos previamente- y la barcelonesa colorista profesional Manoli Martínez, que ha hecho uso de una paleta reducida de 48 tonalidades, "como en los cómics antiguos", para mantener un "tono sombrío".

Un homenaje a la obra de Howard

Sangre Bárbara es un homenaje a la obra de Howard, en ella se encuentran guiños y referencias a las historias originales del estadounidense: Conan es rey de Aquilonia, Zenobia ha fallecido y el hijo de ambos -también de nombre Conan- combate a "los pictos" en una trama que continúa el desenlace de "Más allá del río negro".

El relato de El Torres contiene mucho diálogo, no es un tebeo de peleas continuas, aunque haya escenas violentas, sexo y desnudos; pero -según explica- no se incluyen de forma gratuita, sino por el desarrollo de la trama: "No es el típico cómic de Conan con una chica agarrada a la pierna y un brujo malo".

"Quizá lo que haya escrito anteriormente tenga una repercusión más impactante en según qué círculos, pero yo siempre he sido de la fantasía, espadas y brujería y el culpable de eso ha sido Conan. Todos los que hemos leído a Conan, hemos fantaseado con alguna historia y bueno, esta es la mía", confiesa el guionista.