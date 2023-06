Javier Bardem, Ariadna Gil y Jordi Mollà eran tres de los actores más deseados del cine español y la expectación por verlos interpretar un triángulo amoroso era enorme. A esto había que sumar el morbo que provocaban las publicitadas escenas de sexo entre Bardem y Mollà. Segunda piel, dirigida por Gerardo Vera, logró llenar las salas con un público curioso y la crítica valoró el trabajo del director y los protagonistas. La película se rodó en la primavera de 1999 y casi 25 años después llega al catálogo de RTVE Play, que amplía semana tras semana sus contenidos para ver gratis y sin publicidad.

Qué cuenta la película

Alberto es ingeniero aeronáutico, está casado con Elena y tienen un niño. Tiene todo lo que ha deseado en la vida de cara a la galería, pero en su interior ha mantenido otros deseos bien amarrados. Cuando conoce a Diego, un traumatólogo, da rienda suelta a la pasión que tenía guardada y de paso a su verdadera identidad. Su mujer no es ajena al distanciamiento físico y emocional que está marcando y pronto encuentra pruebas de la infidelidad de Diego. La sorpresa es mayor cuando descubre que Alberto se acuesta con un hombre, pero, a pesar de estar en una encrucijada, peleará por no perder al amor de su vida. Los tres buscan sus propios caminos, pero el destino les tiene preparado algo para lo que no están preparados.