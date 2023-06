Segunda piel - Historia de nuestro cine

Sub

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Alberto está felizmente casado con Elena. Ambos están juntos desde el instituto y tienen un hijo, pero su relación no pasa por sus mejores momentos. A la vez, Alberto mantiene una relación sentimental con Diego, un traumatólogo homosexual y desenfadado. Elena descubre que Alberto le engaña, pero en principio no sabe que esa infidelidad es con otro hombre, hecho que después lo descubrirá y le causará profunda depresión y angustia. Éste, a su vez, no sabe qué hacer: quiere a su mujer, pero es incapaz de controlar sus sentimientos por Diego, vive ese estereotipado conflicto del casado con fuertes inclinaciones homoeróticas, y que le hacen dudar de saber quien es, y que finalmente, le hace tomar una decisión trágica.