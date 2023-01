Frank Frazetta, el rey de la fantasía que dejó su huella en Conan o Mad Max

El norteamericano Frank Frazetta (1928-2010) fue el mejor ilustrador de fantasía de la historia, el más admirado, el más influyente e imitado, el más cotizado y el más espectacular. Y la prueba la tenéis en The Fantastic Worlds of Frank Frazetta (Taschen), un libro enorme que recoge, a gran tamaño, sus mejores ilustraciones, portadas, carteles de cine, páginas de cómic, bocetos, estudios de personajes...

Uno de los libros del año, que solo ha sido posible gracias a la colaboración de la familia del artista y a grandes coleccionistas de su obra, y del que se ha publicado una primera edición de 6.000 copias numeradas, a la que pronto se sumará una edición de coleccionista.

Cada una de las páginas de este volumen de 500 páginas reproduce exquisitamente algunas inolvidables obras del artista, por lo que nos dan ganas de arrancarlas y usarlas como pósteres. Y su criterio cronológico nos permite comprobar la evolución de su arte, de lo sublime a lo insuperable. La guinda es una completa bibliografía con la que se completa este fabuloso volumen.

Un artista cuya fama y reputación no ha dejado de crecer en los 12 meses que han transcurrido de su fallecimiento, como prueba el que sus pinturas siguen batiendo récords en subastas. Egyptian Queen se vendió por 5,4 millones de dólares en 2019.

Por eso es tan importante disponer de esta completa monografía. La única pega es que la edición es en francés, inglés y alemán, pero como la mayoría de las páginas son ilustraciones completas, no nos impide disfrutar de su arte.

Nacido en una familia de inmigrantes sicilianos en Brooklyn, en 1928, Frazetta jugó al beisbol en las ligas menores y fue un delincuente juvenil de poca monta, además de un seductor, gracias a su gran atractivo físico. Llegó a decir que solo dibujaba cuando no tenía nada mejor que hacer, ya que prefería jugar al béisbol (afortunadamente no logró su sueño de ser jugador profesional, lo que nos habría privado de su arte).

Los autores del libro

Los encargados de recopilar las ilustraciones y escribir los artículos han sido Dan Nadel y Zak Smith. Nadel es comisario del Manetti Shrem Museum of Art de la Universidad de California en Davis y colaborador del New York Review of Books y de Artforum. Entre los libros y exposiciones de Nadel se cuentan Peter Saul: Professional Artist Correspondence 1945–1976 (2020), Chicago Comics, 1960s to Now en el Museum of Contemporary Art de Chicago (2021), y una biografía de Robert Crumb que se publicará próximamente (Scribner, 2024). Vive y trabaja en Brooklyn (Nueva York).

Zak Smith es un artista cuyas obras se incluyen en diversas colecciones públicas, entre ellas las del Museum of Modern Art de Nueva York; The Saatchi Gallery, en Londres, y el Whitney Museum of American Art. Es autor de diversos libros y escribe una columna para la revista Artillery. Vive y trabaja en Los Ángeles.

'Dark kingdom'

Sin olvidar la imprescindible labor de la editora Dian Hanson, que produjo diversas revistas para hombres entre 1976 y 2001, como Juggs, Outlaw Biker y Leg Show, antes de convertirse en editora de la colección Sexy Books de TASCHEN. Entre sus títulos se encuentra la serie dedicada a partes del cuerpo, The Art of Pin-up, Masterpieces of Fantasy Art y Ren Hang.

Un libro que vale su peso en oro (y pesa más de cinco kilos) y que se revalorizará con el paso del tiempo, como las grandes obras que contiene.